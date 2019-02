Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","shortLead":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","id":"20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbde8b3f-7164-49a3-aaf3-b7530dc6c3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","timestamp":"2019. február. 21. 20:36","title":"Hadházy szerint kamu sportnapokra vertek el több száz millió uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","shortLead":"Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. ","id":"20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=708c9add-a08c-4479-950b-aa015b216d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a34906-1e00-4cb7-9e6f-02098673994a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Video_Zebran_pordult_meg_egy_fekezo_autos_Kazincbarcikan","timestamp":"2019. február. 21. 20:10","title":"Videó: Zebrán pördült meg egy fékező autós Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb ilyen ütötte fel a fejét, és más problémák is jöttek vele.","shortLead":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb...","id":"20190220_youtube_video_pedofilia_komment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7874cf-d2b5-40f3-bae3-0a984bfa50c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_youtube_video_pedofilia_komment","timestamp":"2019. február. 20. 18:03","title":"Új trükköt alkalmaznak a pedofilok a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal feltöltőket pedofilok. A Nestlé, a Disney és a Fortnite fejlesztője is felfüggeszti reklámjait. ","shortLead":"Egyre több hirdető pártol el a YouTube-tól, miután a videómegosztón új módszert alkalmazva zaklatják a fiatal...","id":"20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473908-b664-4f6f-9c4a-6a77cac9b88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_pedofilia_youtube_hirdetes_nestle_disney_epic_games_fortnite","timestamp":"2019. február. 21. 18:03","title":"A pedofíliavádak miatt a Fortnite fejlesztője és a Disney is felfüggeszti hirdetéseit a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon...","id":"20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe138b36-e672-42ee-a861-b5d5d860db13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","timestamp":"2019. február. 20. 18:52","title":"Minden kedvezményt megad a magyar kormány az egykori KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal védett csevegések.","shortLead":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy...","id":"20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ca613-2ed5-461f-a778-599cec35e6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","timestamp":"2019. február. 21. 17:03","title":"Nagyobb biztonságot ígért a WhatsApp, de épp az ellenkezője történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","shortLead":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","id":"20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc1c38-03ac-451d-9e02-078b347ada93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","timestamp":"2019. február. 20. 09:10","title":"Visszavásárolhatják otthonaikat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]