Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","shortLead":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","id":"201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30107f3b-4a82-4c5e-b7f7-88bada2c7c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","timestamp":"2019. február. 24. 10:00","title":"Nem az üzleti siker netovábbja, amit az MNB-s alapítványok eddig összehoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2802c13-03fd-4792-85fc-0ccc732d1825","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akkorát lazulnak, hogy magától gurul a kocsi. ","shortLead":"Akkorát lazulnak, hogy magától gurul a kocsi. ","id":"20190223_Snoop_Dogg_Matthew_McConaughey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2802c13-03fd-4792-85fc-0ccc732d1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baca7cd-68e6-4768-92d1-ba3f7f84a9bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_Snoop_Dogg_Matthew_McConaughey","timestamp":"2019. február. 23. 17:17","title":"Hatalmasat megy együtt Snoop Dogg és Matthew McConaughey - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből ismerkedtünk meg vele.","shortLead":"A svéd márka megújult nagy divatterepjárója KERS energia-visszanyerő rendszerrel támad. Barcelonában testközelből...","id":"20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f8de45-3daf-4dfb-9bd4-c16d1dda6364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c81f94-0b28-4b5b-9667-11c621dae2d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_exkluziv_ulesprobat_vettunk_az_f1technikas_uj_volvo_xc90ben","timestamp":"2019. február. 25. 11:21","title":"Exkluzív: üléspróbát vettünk az F1-technikás új Volvo XC90-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","id":"20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bd0eb4-0e1d-4b6f-a2dd-a6d7804b8fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","timestamp":"2019. február. 25. 12:24","title":"Újra összeül kedden az MTA elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van példa, hogy egy múzeum fizet a fémkeresőnek.","shortLead":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van...","id":"20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a158e7-88ef-4d50-8368-c9056adcc5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 25. 10:41","title":"Szigorúak a szabályok, de lehet fémkeresőzni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c96076-070f-44b8-9d79-07e6d827656f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 40 éve már annak, hogy az amerikai hadseregben kifejlesztették a modern navigációt jelentő GPS rendszert. Akkor még nem is tudták, milyen fontos dolgot készítettek, mostanra több milliárd ember használja. A GPS atyja szerint viszont veszélyes is lehet, mert sérülékeny.","shortLead":"Több mint 40 éve már annak, hogy az amerikai hadseregben kifejlesztették a modern navigációt jelentő GPS rendszert...","id":"20190225_gps_navigacio_okostelefon_terkep_brandford_parkinson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c96076-070f-44b8-9d79-07e6d827656f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3690e678-8c73-41a7-b4c0-8aaf54da3670","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gps_navigacio_okostelefon_terkep_brandford_parkinson","timestamp":"2019. február. 25. 09:03","title":"Veszélyesek lehetnek a GPS-ek – mondja a GPS feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen előadták a Csillag születik Shallow című betétdalát. De míg a közönség olvadozott, az interneten közben azonnal beindult a mémgyár. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen...","id":"20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dab82c-6341-407b-a5f7-bb9ebda5d828","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","timestamp":"2019. február. 25. 09:45","title":"Beindította az internet fantáziáját Lady Gaga és Bradley Cooper majdnem csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]