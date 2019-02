Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó ellenzék nyerte a választást Moldovában. A Nyugat-barát kormánypárt csak a harmadik helyre jött be.","shortLead":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó...","id":"20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da93524-7b84-4cea-ba5b-958aa97daec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","timestamp":"2019. február. 25. 06:16","title":"Az oroszbarát baloldal nyerte a moldovai választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomban lesz a találkozó, amely, ki nem találja, nagyrészt a migrációról fog szólni.","shortLead":"Egyiptomban lesz a találkozó, amely, ki nem találja, nagyrészt a migrációról fog szólni.","id":"20190224_Az_Arab_Liga_es_az_EU_csucstalalkozojara_utazott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f75f48e-1a96-4533-ae0d-382e12362aaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Az_Arab_Liga_es_az_EU_csucstalalkozojara_utazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 24. 09:44","title":"Az Arab Liga és az EU csúcstalálkozójára utazott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","shortLead":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","id":"20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13786f-b41b-40e4-aaa6-75b5670d484e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","timestamp":"2019. február. 25. 09:21","title":"Vese-őrület: nagy, nagyobb és még nagyobb hűtőrácsok a BMW-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","shortLead":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","id":"20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631b7b3-36ed-4170-8ade-a716aea5a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","timestamp":"2019. február. 25. 14:03","title":"A tavalyi iPhone-t nem verik az új Galaxy S10-ek, mi lesz a többiek idei telefonjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, s ezzel kvótát szerzett a tokiói olimpiára, csakúgy, mint néhány órával korábban a puskás Péni István.","shortLead":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló...","id":"20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f8e66-01fa-4888-9295-5fb5c6eab46f","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","timestamp":"2019. február. 24. 13:55","title":"Major Veronika sportlövő világcsúccsal szerzett világkupa-aranyérmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]