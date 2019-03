Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult kormánypárti felettesével, és az ellenzékkel együtt szavazott a csütörtöki közgyűlésen. Az így többségbe került ellenzék pedig elutasította a polgármester napirendi tervezetét, a fideszesek ezért szünetet rendeltek el, majd leoltották a villanyokat, és egy szobafenyővel barikádozták el a termet.","shortLead":"A Pro Savaria Egyesület színeiben a városházára bejutott, eddig a Fidesszel együttműködő alpolgármester szembefordult...","id":"20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da69550-6854-40d1-adfa-1d5d061f5140","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Megszunt_a_fideszes_tobbseg_Szombathelyen_sorra_mennek_at_az_ellenzeki_javaslatok","timestamp":"2019. február. 28. 14:14","title":"Átvette a hatalmat az ellenzék Szombathelyen, a fideszesek szobanövényekkel barikádozták el az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e628b58e-8501-4643-af7f-0fd815b616a2","c_author":"HVG/MTI","category":"itthon","description":"Hiába esett vissza a minimálisra a Magyarországra érkező menedékkérők száma, nem lehet feloldani a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert akkor elárasztanának minket a migránsok, ez kísérletezés lenne a magyarok biztonságával – így érvelt a Belügyminisztérium politikai államtitkára Kontrát Károly a Honvédelmi és rendészeti bizottságban.\r

\r

","shortLead":"Hiába esett vissza a minimálisra a Magyarországra érkező menedékkérők száma, nem lehet feloldani a tömeges bevándorlás...","id":"20190228_BMallamtitkar_Elarasztananak_minket_a_migransok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e628b58e-8501-4643-af7f-0fd815b616a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17ed66e-42a6-4984-b379-0877d6234e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_BMallamtitkar_Elarasztananak_minket_a_migransok","timestamp":"2019. február. 28. 18:10","title":"BM-államtitkár: „Elárasztanának minket a migránsok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három óránál többet késtek – és nyertek. A döntés már csak azért is figyelemre méltó, mert az Európai Bizottság áprilisban kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három...","id":"20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f626b-eab8-4607-9c55-5b6c7a993c78","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","timestamp":"2019. február. 28. 13:00","title":"Nem kell kártérítést fizetnie a Ryanairnek a sztrájk miatt pórul járt utasok részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","shortLead":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","id":"20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3977bc9-56c5-412c-bb18-b0fb92bfe9f6","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","timestamp":"2019. február. 28. 19:27","title":"Halogatták az abortuszát, császármetszést kellett végezni egy 11 éves kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás egységesítése. A főpolgármester azt is elmondta, Puzsér szerinte végül nem fog elindulni a főpolgármester-választáson. ","shortLead":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás...","id":"20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ccb7-15d0-4cfb-868e-5fef63dbb464","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","timestamp":"2019. március. 01. 11:59","title":"Tarlós egységesített parkolást akart, Orbán ezt \"nem tudta teljesíteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri őket. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri...","id":"20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282af92-92f8-40d0-9037-081aa8c4cb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 10:00","title":"Fülke: „Szervezett és összehangolt lejáratás zajlik a Jobbik ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube csötörtökön jelentette be, a következő hónapokban szinte minden olyan videónál lezárja a kommentelés lehetőségét, amiben 18 éven aluli gyerek is látható.","shortLead":"A YouTube csötörtökön jelentette be, a következő hónapokban szinte minden olyan videónál lezárja a kommentelés...","id":"20190301_youtube_gyerekvideo_pedofilia_komment_megjegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5b5a0-136c-44c6-bb39-a2eb82414b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_youtube_gyerekvideo_pedofilia_komment_megjegyzes","timestamp":"2019. március. 01. 07:03","title":"Drasztikus lépés a YouTube-tól: minden videónál letiltják a hozzászólásokat, amelyben 18 éven aluli látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","shortLead":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","id":"20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5636bb56-9556-4cf1-9cf9-10e88ec3fe99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Mától 9 órás egy munkanap a központi hivatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]