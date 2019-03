Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni a félreértéseket.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni...","id":"20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b167d0c7-77b1-45fa-b7df-4b21133e5185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","timestamp":"2019. március. 01. 09:33","title":"Visszavág a Huawei: egész oldalas hirdetésben hívták meg a cég központjába a teljes amerikai sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","shortLead":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","id":"20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67a598-f06d-4acc-8175-0bd7b13c6a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 01. 07:26","title":"Elszabadult pótkerék okozott súlyos balesetet az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","shortLead":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","id":"20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9a237-094c-4c5a-8bc0-b5c156e84378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","timestamp":"2019. február. 28. 18:04","title":"Egyszerűbb és olcsóbb hitelkiváltást ígér az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket politikai fogolytáborban.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért ne kéne kedvelnie azt a Kim Dzsong Unt, aki milliókat tart nyomorban és százezreket...","id":"20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251465c-8b9a-482c-b97d-5dc0b82a5ffe","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Eles_eszu_igazi_vezeto__nagyon_megdicserte_Trump_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. március. 01. 18:53","title":"Éles eszű, igazi vezető - nagyon megdicsérte Trump Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. A készülékkel nemcsak androidos mobilokat lehetett feltörni, de a régebbi iPhone-okat és iPodokat is meg tudták hackelni vele.","shortLead":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel...","id":"20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267d305-a255-4920-bf73-f56135503efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","timestamp":"2019. február. 28. 20:03","title":"Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","shortLead":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","id":"20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af71bb3-e9ce-4f95-9192-1da431d9868c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. március. 01. 14:27","title":"Hiába várták a családi pótlékot, csak március 4-én érkezik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]