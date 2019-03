Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lágy műanyagok nagyon hatékonyan zárják el a madarak beleit, és okozzák ezzel a halálukat – állapította meg egy ausztrál egyetem és a kormány egy ügynöksége. 1733 tengeri madár tetemének harmada tartalmazott a gyomorban műanyagot.\r

\r

","shortLead":"A lágy műanyagok nagyon hatékonyan zárják el a madarak beleit, és okozzák ezzel a halálukat – állapította meg...","id":"20190301_Gondolta_volna_hogy_a_leggombok_tomegevel_olik_a_tengeri_madarakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcbf122-d2af-4dc7-99eb-063f0d7b18fe","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Gondolta_volna_hogy_a_leggombok_tomegevel_olik_a_tengeri_madarakat","timestamp":"2019. március. 01. 16:31","title":"Gondolta volna, hogy a léggömbök tömegével ölik a tengeri madarakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt fiatalkorú. Most viszont már egészen mást állítanak.","shortLead":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt...","id":"20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00495ded-08ef-40bf-91d0-6386f146d538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 01. 20:03","title":"Hazudott a Facebook, és ez egy véletlen miatt derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez elmúlt 18 hónapban már több mint hétszázezren menekültek el Mianmarból Bangladesbe. ","shortLead":"Ez elmúlt 18 hónapban már több mint hétszázezren menekültek el Mianmarból Bangladesbe. ","id":"20190301_Banglades_nem_tud_tobb_menekultet_befogadni_Mianmarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84439e5d-8466-4d21-ba87-22982ad3dafe","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Banglades_nem_tud_tobb_menekultet_befogadni_Mianmarbol","timestamp":"2019. március. 01. 12:34","title":"Banglades nem tud több rohingyát befogadni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség szerint bűncselekmény gyanúja sem látható.","shortLead":"Ugyan a kormány is elismerte, hogy be nem üzemelt informatikai rendszerért fizetett milliárdokat a Klik, az ügyészség...","id":"20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c98c16-3672-4440-a89d-e204b7c0e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_hajlando_nyomozni_az_ugyeszseg_a_Klik_szoftverbeszerzeseinek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 16:41","title":"Nem hajlandó nyomozni az ügyészség a Klik szoftverbeszerzéseinek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb7a57c-c45a-444a-bca3-d93973bb19aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lassan két számjegyű lesz a Fidesz távozását óhajtó európai konzervatív pártok száma.\r

\r

","shortLead":"Lassan két számjegyű lesz a Fidesz távozását óhajtó európai konzervatív pártok száma.\r

\r

","id":"20190301_Ujabb_a_legnagyobb_gorog_konzervativ_part_is_jelezte_szeretne_ha_a_Fideszt_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb7a57c-c45a-444a-bca3-d93973bb19aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c08148-9fde-4952-8515-04cc878a1de4","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ujabb_a_legnagyobb_gorog_konzervativ_part_is_jelezte_szeretne_ha_a_Fideszt_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2019. március. 01. 21:02","title":"Újabb, a legnagyobb görög konzervatív párt is jelezte, szeretné, ha a Fideszt kizárnák az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. Mindkét anyag a kritikus területeket járja körül, azzal a különbséggel, hogy a kormányzati csomagban nincs annyi konkrét lépés, mint a jegybank 330 pontjában. Adószakértővel elemeztük, hogy mit ígérnek a vállalkozásoknak a következő évekre. Röviden: nem sok jót.","shortLead":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és...","id":"20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c24248f-7851-45b4-9fc1-cd239d9e7cee","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","timestamp":"2019. február. 28. 17:00","title":"\"Merő sületlenség\": szétkapta az adószakértő Matolcsyék kisvállalati programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát igényel. A cég most egy jó hírrel állt elő.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 és S10+ ujjlenyomat-olvasója az ultrahangos technológia miatt speciális kijelzővédő fóliát...","id":"20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95511fb4-8a58-4f9c-a5c2-d58a21860524","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_specialis_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. március. 01. 15:33","title":"A magyar vásárlók is örülhetnek: fontos dolog derült ki a Samsung Galaxy S10-ről és S10+-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]