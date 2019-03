Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint a lengyeleknél. És bármilyen furcsa ez első olvasásra, ez nem feltétlen jó hír.","shortLead":"Alig lesz ország a világon a PwC szerint, ahol jobban fognak nőni a következő évtizedekben a fizetések, mint...","id":"20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36829d28-6c38-4c17-830f-a4e9cfe9cf9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_800_ezresnel_is_jobb_kezdo_atlagfizetest_josolnak_a_lengyel_ovisoknak","timestamp":"2019. március. 03. 18:21","title":"800 ezresnél is jobb kezdő átlagfizetést jósolnak a lengyel ovisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e35588-bff0-40e5-883e-dffc6b681a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","timestamp":"2019. március. 02. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Magyar rémmesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy egységes, több biztonsági elemet tartalmazó személyazonossági igazolványokra van szükség - közölte pénteken Carmen Dan román belügyminiszter.","shortLead":"A román EU-elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot...","id":"20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefbf73d-22ca-4818-ba77-a1b5764c2ba9","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Jon_az_egyseges_europai_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2019. március. 02. 17:13","title":"Jön az egységes európai személyi igazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","shortLead":"Csak az OTP automatáival kétmillió tranzakciót bonyolítottak le tavaly. ","id":"20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ee8e3-a993-4417-9f9c-a3435695ebe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kezdenek_raszokni_a_magyarok_az_ATMes_penzbefizetesekre","timestamp":"2019. március. 02. 10:40","title":"Kezdenek rászokni a magyarok az ATM-es pénzbefizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","shortLead":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","id":"20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db33efc-1ed4-4bc0-a99c-914dee9e37c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","timestamp":"2019. március. 03. 15:59","title":"Kamionokkal szállítottak havat Alaszkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","shortLead":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","id":"20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859f5a74-4491-4144-a5d5-1109ae34b921","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. március. 02. 12:20","title":"Ahmed H.-n gúnyolódik Kovács Zoltán kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják.","id":"20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c5329-af21-4ebb-98a9-b5ffead841d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vascso_tamadas_harmashatar_hegy_terepfuto_garazdasag_elfogas","timestamp":"2019. március. 04. 07:17","title":"Elfogták a férfit, aki vascsővel támadt egy válogatott sportolóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]