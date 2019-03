Deutsch: Természetes Magyarországon, hogy az emberek szívesen túlóráznak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki környezetükbe. Most azonban kiderül, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszél-fázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban.","shortLead":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték...","id":"20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea00aa-5568-484f-b4d4-9162192b5bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","timestamp":"2019. március. 02. 11:03","title":"Kiderült valami a haldokló csillagokról, és végre összeállt a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület elnöke,majd rendíthetetlen támogatásáról biztosította a Fideszt. ","shortLead":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület...","id":"20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791fa1e-39ce-456c-9dab-d370a3aa991d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","timestamp":"2019. március. 02. 16:35","title":"Lezsák szerint a migráció az új Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső és belső sávjait.","shortLead":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső...","id":"20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f21f315-6d85-4675-bf65-9129289c2893","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","timestamp":"2019. március. 03. 17:28","title":"Bekeményítenek a belgák: bukhatja a jogosítványát, aki autópályán kétszer is középső sávban halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem bokszzsák, a kormánynak joga van tájékoztatni az embereket, az EB elnöke nem bírálhatatlan - mindez akkor ment le az Echo TV-ben, miután a kormány látványosan visszakozott a plakátkampányával.\r

\r

","shortLead":"Magyarország nem bokszzsák, a kormánynak joga van tájékoztatni az embereket, az EB elnöke nem bírálhatatlan - mindez...","id":"20190304_Mig_Szijjarto_Bayernel_harciaskodott_kormanya_mindent_visszavont_a_nemeteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542a00b-3267-4cf7-a9bd-7ca9a163cd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Mig_Szijjarto_Bayernel_harciaskodott_kormanya_mindent_visszavont_a_nemeteknek","timestamp":"2019. március. 04. 08:49","title":"Míg Szijjártó Bayernél harciaskodott, kormánya mindent visszavont a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","shortLead":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","id":"201909_ha_egy_zsido_hulye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2380bf83-4ef4-4f9e-93e4-774f087f6c28","keywords":null,"link":"/velemeny/201909_ha_egy_zsido_hulye","timestamp":"2019. március. 03. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha egy zsidó hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem kétszáz kiskacsa veszett oda, amikor kigyulladt egy állattartásra használt épület szombaton Tiszakécskén.","shortLead":"Csaknem kétszáz kiskacsa veszett oda, amikor kigyulladt egy állattartásra használt épület szombaton Tiszakécskén.","id":"20190302_Kiskacsak_vesztek_oda_egy_kigyulladt_epuletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af66eee7-8d4c-4cb5-ba7d-117217fe54c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b25f554-5e77-431e-9593-71e24bfc72ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Kiskacsak_vesztek_oda_egy_kigyulladt_epuletben","timestamp":"2019. március. 02. 16:56","title":"Kiskacsák vesztek oda egy kigyulladt épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek a Brexit-megállapodás elfogadását - közölte Michel Barnier uniós főtárgyaló.","shortLead":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek...","id":"20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17688e4-8dd7-483f-9445-47b56029e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. március. 02. 16:48","title":"Az EU kész további garanciákkal segíteni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]