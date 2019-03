Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","shortLead":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","id":"20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba33a8-a368-4c8d-b576-aa44cd8610e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","timestamp":"2019. március. 02. 09:37","title":"A Fidesz Berlinben azt ígérte, hogy nemsokára leszedik a Juncker-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","shortLead":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","id":"20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbbb226-1583-437c-a7a2-934fdfbc41ca","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:20","title":"Átírták a foci szabálykönyvét: izgalmas változások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és a pártot vezető házaspár. Dobrev Klára jelölése és lassan kibontakozó kampánya mindannak a tagadása, amiért a DK az utóbbi időben az utcán küzdött. Ettől még a párt profitálhat belőle... akár csak a Fidesz. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és...","id":"20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea23ae-c157-4193-b08f-1c65c15840bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. március. 03. 18:00","title":"Úgy kell Dobrev Klára a Fidesznek, mint ezer kődobáló férfi Röszkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület elnöke,majd rendíthetetlen támogatásáról biztosította a Fideszt. ","shortLead":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület...","id":"20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791fa1e-39ce-456c-9dab-d370a3aa991d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","timestamp":"2019. március. 02. 16:35","title":"Lezsák szerint a migráció az új Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig is voltak az életében drámai fordulatok, van miről mesélnie az olimpiai bajnoknak.","shortLead":"Eddig is voltak az életében drámai fordulatok, van miről mesélnie az olimpiai bajnoknak.","id":"20190304_Hosszu_Katinka_dokumentumfilmet_forgatna_az_eletebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada636cf-e61a-4554-b124-bb11b5ffa034","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Hosszu_Katinka_dokumentumfilmet_forgatna_az_eletebol","timestamp":"2019. március. 04. 08:49","title":"Hosszú Katinka dokumentumfilmet forgatna az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy egy 15 évest vett feleségül, mert a lány akarta.","id":"20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86e7d58-f0af-491a-86c9-88501a3ae3d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Hollandiaba_vinne_vissza_az_Iszlam_Allamtol_hazatero_lanyt_a_ferje","timestamp":"2019. március. 03. 16:43","title":"Hollandiába vinné vissza az Iszlám Államtól hazatérő lányt a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","shortLead":" Az ötös lottó e heti nyerőszámai: 32, 55, 61, 73, 88 ","id":"20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d58c-d623-40bc-9a4e-e4eb8c11f790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_e_heten","timestamp":"2019. március. 02. 19:28","title":"Ötöslottó: e számok értéke 2,9 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]