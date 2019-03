Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAREA nevű adatkábel forgalmát még 2017 októberében kapcsolta be a Facebook és a Microsoft, ami eddig is a világ legnagyobb kapacitású vezetéke volt, most azonban még csavartak egyet a teljesítményen.","shortLead":"A MAREA nevű adatkábel forgalmát még 2017 októberében kapcsolta be a Facebook és a Microsoft, ami eddig is a világ...","id":"20190304_micosoft_facebook_tenger_alatti_kabel_merea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52829ee8-5da8-4bec-95a2-4af819b7c91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_micosoft_facebook_tenger_alatti_kabel_merea","timestamp":"2019. március. 04. 08:33","title":"Feltekerték a kapcsolót, rekordsebességgel jött az internet Európába a 6600 km-es tenger alatti kábelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","id":"20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66219a43-26e1-405b-a288-3fda83f02829","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","timestamp":"2019. március. 04. 16:51","title":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert támadó plakátokat, mert még hivatalosan nincs kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","shortLead":"Az Operettszínházból távozni kényszerülő rendező a zaklatási ügye óta nem kapott munkát.","id":"20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26647380-123b-4645-8c7c-d7541d2bd199","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Pinter_Tibor_dob_mentoovet_Kerenyi_Miklos_Gabornak","timestamp":"2019. március. 04. 09:15","title":"Pintér Tibor dob mentőövet Kerényi Miklós Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek. \r

","shortLead":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő...","id":"20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cc483-563e-4f05-a67d-b7e1774ce1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","timestamp":"2019. március. 04. 14:47","title":"Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt a vajdasági magyar férfi. ","shortLead":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt...","id":"20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f14298-36f3-435f-8676-23a6ebf2ce93","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","timestamp":"2019. március. 04. 07:41","title":"Nem biztos, hogy Magyarországnak adják ki a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df93976-ce20-47df-8d62-107911fecec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Viktor Janukovics és társai vagyonát 2020-ig tartja befagyasztva az EU, így továbbra is él a 2014 márciusában meghozott döntés.\r

\r

","shortLead":"Viktor Janukovics és társai vagyonát 2020-ig tartja befagyasztva az EU, így továbbra is él a 2014 márciusában meghozott...","id":"20190304_Az_EU_meghosszabbitotta_a_volt_oroszbarat_ukran_vezetok_elleni_szankciokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df93976-ce20-47df-8d62-107911fecec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b377d7-8d9c-4d34-b317-6051ef30d3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Az_EU_meghosszabbitotta_a_volt_oroszbarat_ukran_vezetok_elleni_szankciokat","timestamp":"2019. március. 04. 11:56","title":"Az EU meghosszabbította a volt oroszbarát ukrán vezetők elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi kormányoldali médiával közösen próbált lejáratni azzal, hogy több tárgyból is bukásra áll – tudta meg a hvg.hu a diáklány ügyvédjétől az ítélethirdetés után. Az Origo annyira nem tudta bizonyítani igazát, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke, amit a törvényszék szükségtelennek talált, hiszen a diáklány bizonyítványaiból kiderült, hogy hazudtak róla. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.","shortLead":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi...","id":"20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c792c79-420a-4a9a-9150-81adf9cfdac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","timestamp":"2019. március. 04. 11:04","title":"Csúnya zakó: Nagy Blanka pert nyert a lejáratására hajtó Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli állapotot, amire a képviselőház február végén már egyszer nemet mondott. De ettől még valószínűleg életbe lép a különleges jogrend.\r

\r

","shortLead":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli...","id":"20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661358c3-41da-41e4-b9fb-4796fd67c7e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","timestamp":"2019. március. 04. 06:10","title":"Elutasíthatja a Trump-féle rendkívüli állapotot a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]