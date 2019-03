Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","shortLead":"Utolsó koncertjén a halálról beszélt, miközben nőnapi fellépésére is készült a most elhunyt táncdalénekes.","id":"20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870406c1-f8b9-442b-ae63-638e6801a7ee","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyszerre_keszult_a_halalra_es_a_fellepesekre_Koos_Janos","timestamp":"2019. március. 04. 08:24","title":"Egyszerre készült a halálra és a fellépésekre Koós János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei olcsó(bb) telefonjának fotós alaptulajdonságát.","shortLead":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei...","id":"20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44847e-47dd-4213-bb0c-6aca9cc47f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","timestamp":"2019. március. 04. 12:03","title":"Olcsó lesz, de jól fog fotózni: a Huawei P30 lite megkapja a triplakamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","shortLead":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","id":"20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c810d7ea-2ed9-45f2-8787-4833f0582c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","timestamp":"2019. március. 04. 08:38","title":"Utasra szakadt az álmennyezet a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","id":"20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a8f9c-40e5-4c01-899e-6e6e78a58a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","timestamp":"2019. március. 04. 20:03","title":"Vészjósló jelentés: 11 év múlva jégmentesek lehetnek a nyarak az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7c5fcb-cc3b-4a1a-b2e7-8fe586321011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazító kampány – így nevezik.","shortLead":"Helyreigazító kampány – így nevezik.","id":"20190305_Atragasztja_a_Jobbik_a_kormany_plakatjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c5fcb-cc3b-4a1a-b2e7-8fe586321011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a84eb2-163d-4d80-b7f0-86f5d9644d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Atragasztja_a_Jobbik_a_kormany_plakatjait","timestamp":"2019. március. 05. 12:51","title":"Átragasztja a Jobbik a kormány plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","shortLead":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","id":"20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0085d4ce-12f3-4d73-9282-ce71937c137d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","timestamp":"2019. március. 05. 14:21","title":"Üléspróbát vettünk a legújabb Ferrariban, az F8 Tributóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","shortLead":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","id":"20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1ce635-ee75-4ac9-871f-e47009df7c33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","timestamp":"2019. március. 04. 16:38","title":"Újrakezdik a bolgárok a korábban lefújt atomerőmű-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos a létszámhiány a tűzoltóságokon: egyre többen szerelnek le, a képzésre viszont alig jelentkeznek – írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Súlyos a létszámhiány a tűzoltóságokon: egyre többen szerelnek le, a képzésre viszont alig jelentkeznek – írja...","id":"20190304_vonulos_tuzoltok_letszamhiany_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852005ec-08ff-43ee-a2d6-811599591e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_vonulos_tuzoltok_letszamhiany_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. március. 04. 09:56","title":"Hiányzik a vonulós tűzoltók 20 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]