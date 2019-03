Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi döntés a németek kezében lesz március 20-án. ","shortLead":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi...","id":"20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b5dfb-9d97-4383-ba5c-a28cde748e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","timestamp":"2019. március. 05. 06:30","title":"Jók Orbán esélyei, de könnyen a Néppárt „hasznos idiótái” nevethetnek a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fef499-b3cf-4bde-b371-9ce4aa9baa32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt még szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy egyszer felépül. ","shortLead":"Hat évvel ezelőtt még szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy egyszer felépül. ","id":"20190304_Egesi_serult_Avon_reklamarc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fef499-b3cf-4bde-b371-9ce4aa9baa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f972303-4fd0-49e1-8449-be622ce6e0b1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egesi_serult_Avon_reklamarc","timestamp":"2019. március. 04. 16:04","title":"Égési sérült nő lett az Avon szépségkampányának reklámarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi interjújával és a dalaival emlékezünk.","shortLead":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi...","id":"20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd4b05-de7f-4226-82b6-1cdee570a687","keywords":null,"link":"/kultura/20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","timestamp":"2019. március. 03. 09:46","title":"Koós János: „Ha a humor meghal, akkor öt perc múlva én is meg fogok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal ezelőtt. A növekvő hőmérséklettel együtt a vándorlási időtartam is megnövekedett.","shortLead":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal...","id":"20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47dcf6-d80f-4f33-93c4-c9c9756ed67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","timestamp":"2019. március. 04. 00:03","title":"Hamarabb térnek haza a gólyák, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","shortLead":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","id":"20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38709cfc-5daa-4eb9-8b22-2e96237a7fcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","timestamp":"2019. március. 05. 08:48","title":"Több százezer forinttal is nőhet a helyettes államtitkárok fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","shortLead":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","id":"20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db7cbb1-b37a-46c8-9917-ee8abff713db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","timestamp":"2019. március. 03. 21:20","title":"Egy utolsó alkalommal lesz már csak Valyo Kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]