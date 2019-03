Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","shortLead":"A Világgazdaság adatai szerint ez 4 százalékkal több az előző évi ellátásnál.","id":"20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542788af-de00-4df7-97b2-77be3223c558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_134_ezer_forint_volt_az_atlagnyugdij_osszege_januarban","timestamp":"2019. március. 05. 07:20","title":"134 ezer forint volt az átlagnyugdíj összege januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi kormányoldali médiával közösen próbált lejáratni azzal, hogy több tárgyból is bukásra áll – tudta meg a hvg.hu a diáklány ügyvédjétől az ítélethirdetés után. Az Origo annyira nem tudta bizonyítani igazát, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke, amit a törvényszék szükségtelennek talált, hiszen a diáklány bizonyítványaiból kiderült, hogy hazudtak róla. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.","shortLead":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi...","id":"20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c792c79-420a-4a9a-9150-81adf9cfdac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","timestamp":"2019. március. 04. 11:04","title":"Csúnya zakó: Nagy Blanka pert nyert a lejáratására hajtó Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem most kellene a néppárti tagpártoknak kiborulniuk a Fidesz miatt, hanem akkor kellett volna, amikor a CEU-t külföldre kényszerítette, a civileket támadta vagy újságok megszűnését érte el – odaszólt az EPP pártjainak Judith Sargentini.\r

