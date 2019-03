Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","shortLead":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","id":"20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e2cea7-a46c-4dda-b2f9-a01684ddc2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","timestamp":"2019. március. 06. 15:29","title":"Csak a csoda segíthet? Misét szerveznek az MTA-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A sarkvidék körüli óceán sokkal hamarabb, akár már 2030 nyarára jégmentessé válhat egy új tanulmány szerint.","id":"20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a8f9c-40e5-4c01-899e-6e6e78a58a4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_eszaki_sark_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uveghazhatas","timestamp":"2019. március. 04. 20:03","title":"Vészjósló jelentés: 11 év múlva jégmentesek lehetnek a nyarak az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu aszteroidáról, ezúttal pedig a történelmi landolásról tettek közzé a felvételt.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu...","id":"20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f6c8c-c767-44cf-91dc-08f3f52bd7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","timestamp":"2019. március. 06. 18:33","title":"Videón a történelmi pillanat: így landolt a száguldó aszteroidán a japánok űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak már jóval kevesebb kiadványa kerülhet fel a listára. ","shortLead":"Április elsején közli az államilag támogatott tankönyvek listáját az Oktatási Hivatal, az idén pedig a magánkiadóknak...","id":"20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591b346b-e67c-41dd-963b-c1f9c09158d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_iden_lesz_eloszor_igazan_erezheto_a_tankonyvpiac_bedaralasanak_hatasa","timestamp":"2019. március. 06. 17:30","title":"Az idén lesz először igazán érezhető a tankönyvpiac bedarálásának hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak tovább kellene csökkentenie az szja-t.","shortLead":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak...","id":"20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0d72a8-d143-4fdf-893c-818799da27c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2019. március. 06. 06:57","title":"Matolcsy: 5-6 nagybank lenne elég a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","shortLead":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","id":"20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35209bbf-10fd-44c3-b325-cc7c1da1dcb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","timestamp":"2019. március. 05. 10:25","title":"Kövér László Ugandáig ment, hogy felavasson egy emléktáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]