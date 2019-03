Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t szeretett volna. A helyi propagandamédia ezután azt írta, hogy a város a kérésnek megfelelően támogatta a kórházat, az alpolgármester pedig azt nyilatkozta, hogy az ellenzék nem akarta megszavazni a támogatást.","shortLead":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t...","id":"20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a2916-a1cd-4088-a998-4f5a0b4f2737","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","timestamp":"2019. március. 06. 10:16","title":"Nem adta meg a kórház által kért pénzt a fideszes önkormányzat, de úgy tálalták, hogy megadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről készült fotóval.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről...","id":"20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c7eaf-78a9-45f5-9d9b-d8d1f1808bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","timestamp":"2019. március. 04. 13:43","title":"1000 fényévre fotózott el a Hubble, csodás lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4af5532-46eb-44cc-9f1d-7eda867e0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetés idején 17 éves fiú az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 9 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére ítélte. ","shortLead":"Az elkövetés idején 17 éves fiú az előkészítő ülésen beismerte a bűncselekmény elkövetését, a bíróság 9 év 6 hónap...","id":"20190304_rakoskeresztur_emberoles_ujlak_utca_iskolatars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4af5532-46eb-44cc-9f1d-7eda867e0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e0e807-5588-430c-a301-492b136d7c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_rakoskeresztur_emberoles_ujlak_utca_iskolatars","timestamp":"2019. március. 04. 14:13","title":"Kilenc és fél évet kapott a volt barátnőjét megölő fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és emelkedésére tesz, példásan, mindenben.”","shortLead":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és...","id":"20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25504988-c140-4e6e-908d-fdc218947003","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","timestamp":"2019. március. 04. 21:55","title":"Tiszteletbeli Székelynek nevezték ki Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is kiterjesztették.","shortLead":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is...","id":"20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a61de-7402-4f1b-87e3-975a21b6ed54","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","timestamp":"2019. március. 06. 09:41","title":"Az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő visszatér a Múzeumkertbe beszédet mondani. ","shortLead":"A kormányfő visszatér a Múzeumkertbe beszédet mondani. ","id":"20190304_A_Nemzeti_Muzeumnal_lep_fel_Orban_marcius_15en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacddf15-7dc4-49bb-b24e-18d4e9be7762","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Muzeumnal_lep_fel_Orban_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 04. 17:38","title":"A Nemzeti Múzeumnál lép fel Orbán március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]