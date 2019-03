Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az MSZP nőtagozatának elnöke, országgyűlési képviselője szerint Orbán Viktor miniszterelnök kettészakította az országot, mert van egy olyan ország is, ahol nem a milliárdokat számolják, hanem azt, van-e pénz fűtésre. országot kizárással bukott Liu Shaolin csütörtökön banki- és adócsalásért. interjút. fejlődésében, amíg a személyi számítógépek előnyhöz nem juttatták a fiúkat. A nemzetközi férfinapon nem kell majd bemenniük dolgozni. ","shortLead":"A nemzetközi férfinapon nem kell majd bemenniük dolgozni. Nőnap alkalmából a férfiak is örülhettek az osztrák külügyben Máris megosztja az MTA tagjait és kutatóit a péntek esti megállapodás az MTA vezetése és a miniszter között. Vannak, akik megkérdőjelezik Lovász László jogát arra, hogy ilyen alkut kössön. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt követeli, az elnökség utasítsa el a szándéknyilatkozatot. Vannak... Wade Robson és James Safechuck vallomásának mégis az az egyik legfontosabb kérdése, hogy ha Michael Jackson egy szörnyeteg, akkor hogy lehet szeretni?