[{"available":true,"c_guid":"a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, csak hármat, de a kormány szerint ezzel is Európa biztonságát védjük. ","shortLead":"Igaz, csak hármat, de a kormány szerint ezzel is Európa biztonságát védjük. ","id":"20190308_Ingyen_adunk_szolgalati_kutyakat_a_szerb_rendorsegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5fe0009-f4e0-402b-ae88-bcdf8ea1fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627a129a-c671-4d34-a6a3-6f3d7c2c62df","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ingyen_adunk_szolgalati_kutyakat_a_szerb_rendorsegnek","timestamp":"2019. március. 08. 20:03","title":"Ingyen adunk szolgálati kutyákat a szerb rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4249a8-7a5a-428d-900a-aa2a9c0883aa","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Lehet, hogy nálunk nehezen elképzelhető lenne a Városligetben vagy a Margitszigeten békésen legelésző birkanyáj. A madridiak viszont már ráhangolódhattak egy új környezetvédő projektre.\r

","shortLead":"Lehet, hogy nálunk nehezen elképzelhető lenne a Városligetben vagy a Margitszigeten békésen legelésző birkanyáj...","id":"20190308_Juhokat_legeltetnek_a_legnagyobb_parkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4249a8-7a5a-428d-900a-aa2a9c0883aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a58e-8610-4ad5-bb7b-a1c9bf0879cb","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Juhokat_legeltetnek_a_legnagyobb_parkban","timestamp":"2019. március. 08. 18:47","title":"Juhokat legeltetnek a legnagyobb madridi parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte minden információ kikerült.","shortLead":"A Redmi a Redmo Note 7 után most egy újabb mobillal rukkolna elő, amiről kínai hírközlési hatóság weboldalára szinte...","id":"20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695702f8-da07-4f9d-9527-467076d6fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78549922-b137-464a-86b5-f31828c90b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_redmi_redmi7_okostelefon_android_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. március. 07. 12:33","title":"Messze a csúcstól: jön a Redmi új okostelefonja, a Redmi 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e2cc3-65e4-4b60-8447-1bb182a060c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csonttöredékkel és engesztelő áldozatokkal teli, csaknem 200 edényre bukkantak mexikói régészek egy barlangban, amelyet a Yucatán-félszigeten fekvő maja romvárosban, Chichén Itzában fedeztek fel.","shortLead":"Csonttöredékkel és engesztelő áldozatokkal teli, csaknem 200 edényre bukkantak mexikói régészek egy barlangban, amelyet...","id":"20190307_majak_romvaros_yucatan_felsziget_regeszek_barlang_mexikovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59e2cc3-65e4-4b60-8447-1bb182a060c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda93c63-7d16-4566-8fa7-26dcbd091f37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_majak_romvaros_yucatan_felsziget_regeszek_barlang_mexikovaros","timestamp":"2019. március. 07. 17:33","title":"Nagyon régi, de még érintetlen maja barlangot találtak a kutatók Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","shortLead":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","id":"20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd60bd8-6de8-453a-8b53-f8e2c27fc910","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Pár forint árcsökkenés is elég volt ahhoz, hogy sokkal több tejet vásároljunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megváltak cégüktől, és újat alapítottak, amelynek neve ugyanazt jelenti, csak angolul.","shortLead":"Megváltak cégüktől, és újat alapítottak, amelynek neve ugyanazt jelenti, csak angolul.","id":"201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a8b0d0-e8a3-4f19-b054-2058e9532b79","keywords":null,"link":"/kkv/201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","timestamp":"2019. március. 09. 10:30","title":"Kifőztek valamit az óriáskerék-biznisz nagykutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról álmodoztak, hogyan lehetne 100 százalékban újrahasznosítani egy város hulladékát? A Budapesti Építészeti Filmnapok vetítésein a mindennapjainkat érintő, a társadalmunkat jelentősen befolyásoló problémák és megoldások kerülnek napirendre. Ezeket a filmeket ajánljuk.","shortLead":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról...","id":"20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e7fa3-2d7e-4d4d-bf08-ac615a5ec8ea","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","timestamp":"2019. március. 07. 13:31","title":"A tökéletes várost akarta felépíteni a 20. század Leonardója, de kudarcot vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]