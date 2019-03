Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7","c_author":"","category":"elet","description":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","shortLead":"Múlt szombatra volt kiírva a baba születése.","id":"20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055aea5d-e105-4464-9016-e4487977f663","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Megszuletett_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo_masodik_gyermeke","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Megszületett Rezes Judit és Szabó Győző második gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes hangvételű levelek között több, korábban nem ismert darab is található.","shortLead":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes...","id":"20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7642bcb7-919e-45d1-b880-fc514cebaaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","timestamp":"2019. március. 08. 19:03","title":"Sosem látott, \"rendkívüli\" levelek kerültek elő Einsteintől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett el vagyon elleni bűncselekményeket.","shortLead":"A váci rendőrök egy 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint Vác, Váchartyán és Őrbottyán területén követett...","id":"20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eabb5b3f-d0a8-4f63-8262-a9035ba12f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2541b7-b1ac-408a-81ab-2e2b9b5ef05e","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ot_nap_alatt_hat_buncselekmenyt_kovetett_el_az_erdokertesi_ferfi","timestamp":"2019. március. 09. 16:13","title":"Öt nap alatt hat bűncselekményt követett el az erdőkertesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NVI szerint nincs semmi gond, éppen azért tartották a főpróbát, hogy kiderüljön, minden működik-e. Most finomhangolásokat végeznek.","shortLead":"Az NVI szerint nincs semmi gond, éppen azért tartották a főpróbát, hogy kiderüljön, minden működik-e. Most...","id":"20190308_Ketszer_is_lehalt_a_valasztasi_iroda_rendszere_proba_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cac611-bcf4-4ccb-9a85-59b771024c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8ffcda-80ab-4129-8c02-053738854089","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_Ketszer_is_lehalt_a_valasztasi_iroda_rendszere_proba_kozben","timestamp":"2019. március. 08. 16:49","title":"Kétszer is lehalt a választási iroda rendszere próba közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adócsalás miatt két és fél évre ítélték a leggazdagabb szerbet.","shortLead":"Adócsalás miatt két és fél évre ítélték a leggazdagabb szerbet.","id":"20190308_A_szomszedban_bortonbe_kuldtek_az_orszag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da48e9-d821-40a7-83a6-6c2ef6626422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_A_szomszedban_bortonbe_kuldtek_az_orszag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2019. március. 08. 15:53","title":"A szomszédban börtönbe küldték az ország leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra mutogatást.","shortLead":"Három héttel a Brexit előtt nem tudni, mi lesz a tárgyalások végkifejlete, az EU mindenesetre megunta az egymásra...","id":"20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036211e-7c80-4e10-a778-7150f9b549eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Itt_az_uj_unios_Brexitjavaslat__jo_esellyel_ez_is_a_kukaban_kot_ki","timestamp":"2019. március. 08. 18:53","title":"Itt az új uniós Brexit-javaslat – jó eséllyel ez is a kukában köt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tudatmegszálló világkormányzás fenyeget, de zsebünkben a nemzetiszín alufóliasisak.","shortLead":"Tudatmegszálló világkormányzás fenyeget, de zsebünkben a nemzetiszín alufóliasisak.","id":"20190308_Kover_Laszlo_megint_ramutatott_a_hatterhatalomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15902518-d529-4ea3-9049-6fe3d767973f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kover_Laszlo_megint_ramutatott_a_hatterhatalomra","timestamp":"2019. március. 08. 11:37","title":"Kövér László megint rámutatott a háttérhatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]