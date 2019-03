Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási Bank Budapestre költözésével kapcsolatban.\r

\r

","shortLead":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási...","id":"20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4731-3d0d-4e2f-b5eb-7abe5aa8833a","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","timestamp":"2019. március. 11. 13:42","title":"Ezért jó a kiváltságokat élvező volt KGST-bank Budapestre költözése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke a diáklány ellen. Pont annyira jött be, mint múlt héten az Origónak: semennyire. Az ítélet nem jogerős, már csak az eredeti karaktergyilkos anyagot közlő Ripost elleni per van hátra.","shortLead":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és...","id":"20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a87e2e-4528-4eaa-9537-5dc7f6f720bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","timestamp":"2019. március. 11. 16:12","title":"Újabb bukta a bíróságon: Nagy Blanka a bukásáról cikkező Lokál ellen is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","shortLead":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth?","id":"20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe3e6e5-abc2-4727-804a-9dbb63ab7391","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","timestamp":"2019. március. 11. 10:01","title":"Orbán Viktor gratulált Tóth Bertalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő is ember.\r

\r

","shortLead":"Mr. Missh trágár szavakkal tűzdelt videóban magyarázta meg, hogy most hétvégén nem vert nőt. Igaz, korábban igen, de ő...","id":"20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830bc85-35a5-458e-8738-a822f4adfbd0","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_Cegleden_utott_es_nem_most_felhaborodott_videoban_szolalt_meg_a_novero_rapper","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Nem Cegléden ütött, és nem most: felháborodott videóban szólalt meg a nőverő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé.","shortLead":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind...","id":"20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2f256-4a15-4896-89b3-73fa6e915af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","timestamp":"2019. március. 10. 10:03","title":"Kész csoda: 103 olyan bogarat találtak egyszerre, amiket korábban még senki sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","id":"20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4672c-2843-4c26-ab44-46bd7a7ee067","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. március. 11. 05:03","title":"Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors és stabil netkapcsolatot ígér a Telekom azoknak az ügyfeleknek, akik a hétfőtől elérhető WiFi Extra szolgáltatást választják az internetelőfizetésük mellé.","shortLead":"Gyors és stabil netkapcsolatot ígér a Telekom azoknak az ügyfeleknek, akik a hétfőtől elérhető WiFi Extra szolgáltatást...","id":"20190311_magyar_telekom_wifi_extra_mesh_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0689b-54b4-45e1-b0ea-d27be619526b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_magyar_telekom_wifi_extra_mesh_halozat","timestamp":"2019. március. 11. 15:03","title":"A lakás minden pontján gyors wifit ígér a Telekom, itt a WiFi Extra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]