[{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","shortLead":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","id":"20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c22375-0b9f-4f59-a982-97f2488bb1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Szlovákiában is komoly gondokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók bevezetésére, amennyiben Moszkva továbbra is megsérti a nemzetközi jogot – figyelmeztetett kedden elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók...","id":"20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9096c-276f-41ee-9c01-1b8a7dd51b3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","timestamp":"2019. március. 12. 15:51","title":"Európai Parlament: Oroszország nem tekinthető többé stratégiai partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkezdtek szivárogni a hírek egy újabb Queen-filmről.","shortLead":"Elkezdtek szivárogni a hírek egy újabb Queen-filmről.","id":"20190312_Ugy_nez_ki_jon_a_Bohem_rapszodia_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2babada2-fc83-480d-8b51-fce1f681b659","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Ugy_nez_ki_jon_a_Bohem_rapszodia_folytatasa","timestamp":"2019. március. 12. 10:34","title":"Úgy néz ki, jön a Bohém rapszódia folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","id":"20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ebc14a-6725-4cab-8d70-6dd4f2be113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","timestamp":"2019. március. 11. 12:14","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy elköszön a győri Audi TT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök a határellenőrzést.","shortLead":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök...","id":"20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed0f001-e29b-4674-be93-b1d475c721cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 11. 09:14","title":"Schengen-buszt teszteltek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.","shortLead":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely...","id":"20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbe1c2d-23ba-4ccb-8f6f-82bc730e688f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","timestamp":"2019. március. 11. 13:23","title":"Júliustól használt ingatlanra is felvehető lesz a babaváró csok-kölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]