[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról...","id":"20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a49643-5137-41cd-88fa-92cce6319093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","timestamp":"2019. március. 12. 13:42","title":"Nagycsaládosok autótámogatása: kiderült, mikor kell késedelmi kamattal együtt visszafizetni a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae92d8e-a832-41bc-9895-dfa41278338d","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","timestamp":"2019. március. 12. 10:10","title":"Azt gondolta a siklóernyős, hogy simán földet ér, de aztán jöttek a kenguruk (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","shortLead":"A gondozók bántalmazták az ápoltakat, bár az intézmény már a Máltai Szeretetszolgálat kezelésében van. ","id":"20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01620503-c511-414d-9f4b-c8b31c475cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d04de-0f3c-47d9-9534-c6d525269676","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szexualis_eroszak_es_gyerekveres_miatt_nyomoznak_a_godi_volt_Tophazban","timestamp":"2019. március. 13. 07:10","title":"Szexuális erőszak és gyerekverés miatt nyomoznak a gödi volt Topházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","shortLead":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","id":"20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c6529-14dd-45f5-bedf-ad0dcd05d7bd","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","timestamp":"2019. március. 13. 09:28","title":"Mint egy filmben: összefogtak a tyúkok, hogy megöljenek egy rókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenekar ismét visszatér. ","shortLead":"A zenekar ismét visszatér. ","id":"20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51a835-1bc4-4dae-9556-ef8cae869304","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","timestamp":"2019. március. 13. 10:49","title":"Scorpions-koncert lesz novemberben a Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","shortLead":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","id":"20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a6f0-5737-4e1e-b0ad-64cfcef2eecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","timestamp":"2019. március. 12. 17:00","title":"Egyszer eljön a nap, amikor nem óvodásokkal együtt adnak át egy sertéstelepet – de nem ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének bevezetése miatt halasztották 2018-ra a vizsgájukat. ","shortLead":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének...","id":"20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99ec9-86f4-466f-b01f-b128f92d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","timestamp":"2019. március. 12. 10:20","title":"Nem dobta meg a nyelvvizsgázók számát az ingyenes első vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]