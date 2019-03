Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christchurchben a támadók a pénteki ima idején nyitottak tüzet két mecsetben. Négy embert már őrizetbe vettek, de lehetnek még társaik. A halálos áldozatok mellett még legalább 40-en megsebesültek. Közben egy másik város vasútállomásán bombákkal teli, elhagyott táskákat találtak a rendőrök, a szerkezeteket hatástalanították. ","shortLead":"Christchurchben a támadók a pénteki ima idején nyitottak tüzet két mecsetben. Négy embert már őrizetbe vettek, de...","id":"20190315_Tomeggyilkossag_UjZelandot_legalabb_27_emberrel_vegeztek_mecsetekre_tamado_fegyveresek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86146f06-97d9-49b8-bc2b-f995fd773fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_Tomeggyilkossag_UjZelandot_legalabb_27_emberrel_vegeztek_mecsetekre_tamado_fegyveresek","timestamp":"2019. március. 15. 07:35","title":"Tömeggyilkosság Új-Zélandon: 49 emberrel végeztek mecsetekre támadó fegyveresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba, hogy újdonságok után kutassanak. És találtak is valamit: az asztali üzemmódot.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba...","id":"20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7468c05-5ac8-49ce-abd5-c26ca66a5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ez lehet az új Android, a Q egyik nagy erőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus megrendezéséért, az ötletből most lett kormányhatározat. A rendezvény előzetes költségvetése 1 millió euró, egyben ezzel állítanak emléket Farkas Bertalan űrrepülésének, aminek jövőre lesz a 40. évfordulója.","shortLead":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus...","id":"20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45770884-df01-4f4d-ac1e-0ae493739a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","timestamp":"2019. március. 13. 15:19","title":"Eldőlt: az Orbán-kormány tényleg űrhajós-világkongresszust rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","shortLead":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","id":"20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99407c57-d6b4-4de3-80a3-8f823c8c90ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 14. 20:07","title":"Nevelője szerint egy három éves gyerek értelmi szintjén áll a szekszárdi kislány gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","id":"20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff45e06-4bfa-4a8f-aa74-438f1a733e3d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","timestamp":"2019. március. 14. 17:33","title":"Legendás rockzenészek hangszereiből rendez kiállítást a Metropolitan Museum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","shortLead":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","id":"20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da89202-6acc-40eb-a494-e783a1a4b8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","timestamp":"2019. március. 14. 10:14","title":"Országszerte több ezer köztisztviselő kezdett sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás dokumentumfilmjét, a végére aligha maradhatnak benne kétségek. Michael Jackson rendíthetetlen rajongóinak erről más a véleménye. Furcsának tartják, hogy a szereplők az énekes halála után álltak elő a molesztálási vádakkal, hogy a legközelebbi hozzátartozóiknak sem beszéltek róla, és egyébként is nagyon gyanús, ahogy ezeket a történeteket felidézik, sőt szerintük csak a pénzért csinálják. Viszont fontos ürügyet adnak arra, hogy a gyerekmolesztálásról beszéljünk. Gyurkó Szilviával, a Hintalovon Alapítvány vezetőjével ezt tettük.","shortLead":"A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed úgy gondolja, ha valaki előítéletek nélkül nézi végig a négyórás...","id":"20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed90e05-5c02-4d44-9818-8a12d8ba2f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_es_a_meggyaszolt_gyerekkor","timestamp":"2019. március. 13. 20:00","title":"Michael Jackson és a meggyászolt gyerekkor – Interjú Gyurkó Szilviával a molesztálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","shortLead":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","id":"20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b16e21-499f-4fdd-a09e-71e6d71a13a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","timestamp":"2019. március. 14. 10:20","title":"Hirtelen 77 százalékkal több vidéki új lakást és házat hirdettek meg a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]