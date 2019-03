Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"903e7502-1e5d-43fb-af08-2f975a26ffda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor megtudta, először a barátját hívta, utána pedig hajnalban leszaladt a szülei hálószobájába. ","shortLead":"Amikor megtudta, először a barátját hívta, utána pedig hajnalban leszaladt a szülei hálószobájába. ","id":"20190314_Palvin_Barbara_a_Victorias_Secret_angyala_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903e7502-1e5d-43fb-af08-2f975a26ffda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533b00d-c936-4db4-b5ca-dd074d999eb4","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Palvin_Barbara_a_Victorias_Secret_angyala_lett","timestamp":"2019. március. 14. 20:29","title":"Palvin Barbara a Victoria’s Secret első magyar angyala lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem erőltetik túlságosan a házasságot.","shortLead":"Nem erőltetik túlságosan a házasságot.","id":"20190314_Csak_a_Babavaro_tamogatast_koti_a_kormany_hazassaghoz_minden_mashoz_eleg_az_elettarsi_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7850231b-69f9-40b9-a07f-0f91050eb06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Csak_a_Babavaro_tamogatast_koti_a_kormany_hazassaghoz_minden_mashoz_eleg_az_elettarsi_kapcsolat","timestamp":"2019. március. 14. 11:26","title":"Csak a Babaváró Támogatást köti a kormány házassághoz, minden máshoz elég az élettársi kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","shortLead":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

\r

","id":"20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1099e34a-75b9-43d0-a0ad-7ce043e847bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","timestamp":"2019. március. 14. 17:46","title":"Kihallgatták a brutális nádudvari kamaszlányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus megrendezéséért, az ötletből most lett kormányhatározat. A rendezvény előzetes költségvetése 1 millió euró, egyben ezzel állítanak emléket Farkas Bertalan űrrepülésének, aminek jövőre lesz a 40. évfordulója.","shortLead":"Előre lehoztuk, hogy Szijjártó Péter javaslata szerint ringbe szállunk a 2020-as űrhajós-világkongresszus...","id":"20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45770884-df01-4f4d-ac1e-0ae493739a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Eldolt_az_Orbankormany_tenyleg_urhajosvilagkongresszust_rendezne","timestamp":"2019. március. 13. 15:19","title":"Eldőlt: az Orbán-kormány tényleg űrhajós-világkongresszust rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885738bc-93e5-4e6d-a5d3-603f649649e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom birtokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, hanem apaként és nagyapaként is vállunkon kell majd hordanunk. A jövőt felfaló politika ma is folytatódik.” Ezt mondta Orbán Viktor harminc évvel ezelőtt a Kossuth téren. Az akkori március 15-i megemlékezés a rendszerváltás fontos mozzanata volt.","shortLead":"„Azt a csődtömeget, amit a politikai hatalom birtokosai felhalmoztak nekünk, nem csak fiatalként, hanem apaként és...","id":"20190315_Harminc_eve_ezen_a_napon_szazezrek_voltak_az_utcan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885738bc-93e5-4e6d-a5d3-603f649649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ab07-f1c3-47ac-b093-3087f668b70b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Harminc_eve_ezen_a_napon_szazezrek_voltak_az_utcan","timestamp":"2019. március. 15. 07:00","title":"Harminc éve ezen a napon százezrek voltak az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztett börtönt kapott. Egy 2017-es esetről van szó.","shortLead":"Felfüggesztett börtönt kapott. Egy 2017-es esetről van szó.","id":"20190314_Eliteltek_egy_tuntetot_aki_arcon_utott_egy_rendort_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405561d-c999-4a28-8d5a-c9325f14acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Eliteltek_egy_tuntetot_aki_arcon_utott_egy_rendort_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. március. 14. 09:26","title":"Elítéltek egy tüntetőt, aki arcon ütött egy rendőrt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","shortLead":"Megkaptuk a bizonyítványt, itt az amerikai külügyminisztérium éves jelentése.","id":"20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8be95f-788c-468c-87c4-3876776f8978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532fdb0c-aef5-4690-b895-834129d17467","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Sulyos_kritikakat_fogalmaz_meg_az_USA_a_magyar_helyzetrol","timestamp":"2019. március. 14. 22:02","title":"Súlyos kritikákat fogalmaz meg az USA a magyar helyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","shortLead":"Az államtitkár Washingtonban számolt be a kormány nagy ötletéről. ","id":"20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fbc14e-4655-4ab7-a197-e06dde00d541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_Novak_Katalin_szerint_az_amerikaiak_odaig_vannak_a_magyar_csaladpolitikaert","timestamp":"2019. március. 15. 09:24","title":"Novák Katalin szerint az amerikaiak odáig vannak a magyar családpolitikáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]