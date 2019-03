Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai beavatkozás miatt tört ki botrány.","shortLead":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai...","id":"201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39cb5e8-54a7-4e6d-9824-07459bdb0732","keywords":null,"link":"/vilag/201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","timestamp":"2019. március. 16. 09:00","title":"A kanadai sztárminiszterelnök elkövette a legsúlyosabb politikusi bűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy boszniai szerb háborús bűnöst éltető dalt hallgatott az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő pénteki terrorcselekmények elkövetője tette végrehajtása során – közölte az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Egy boszniai szerb háborús bűnöst éltető dalt hallgatott az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos...","id":"20190315_uj_zeland_christchurch_mecset_tamadas_radovan_karadzic_haborus_bunos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84d7b47-afaf-4ce7-a557-55b67b62926b","keywords":null,"link":"/vilag/20190315_uj_zeland_christchurch_mecset_tamadas_radovan_karadzic_haborus_bunos","timestamp":"2019. március. 15. 20:26","title":"Radovan Karadzicot éltető dalt hallgatott az egyik új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek - és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.","shortLead":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma...","id":"20190314_a","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d215a2-f69f-4760-914a-fb80628a7a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_a","timestamp":"2019. március. 14. 11:20","title":"Halottnak a csók - véli a szakjogász a mai devizahiteles európai bírósági ítéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bocsánatkérése első jelzés, ez azonban még nem oldja meg a Fidesz európai néppárti (EPP) tagságával kapcsolatos alapvető kérdést – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje.","shortLead":"Orbán Viktor bocsánatkérése első jelzés, ez azonban még nem oldja meg a Fidesz európai néppárti (EPP) tagságával...","id":"20190314_manfred_weber_epp_orban_viktor_bocsanatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260a1414-608c-4124-a3f6-af9470e30622","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_manfred_weber_epp_orban_viktor_bocsanatkeres","timestamp":"2019. március. 14. 19:06","title":"Weber: Orbán bocsánatkérése nem oldja meg az alapvető kérdéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia kutatócsoport. Ha van élet a holdon, annak aktív segítője lehet ez a jelenség is.","shortLead":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia...","id":"20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0eb93b-2578-43a1-8cb4-b0b2909e72e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","timestamp":"2019. március. 15. 15:03","title":"Nagy dolgokra képes a Jupiter mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén közzétett levelében – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden...","id":"20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f28fe-06aa-4802-a4a9-892bc3c775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 14. 17:37","title":"Önnek is üzent Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","shortLead":"Ingyen lehet vízumot igényelni munka vagy tanulás céljából.\r

\r

","id":"20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1581f8a-3f17-49e9-8bfa-a0c45ef3df7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3907466e-da20-4a35-a28a-8d3d7ed62a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Az_ukranok_utan_mar_a_belarusz_vendegmunkasokat_is_kinezte_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 13:37","title":"Az ukránok után már a belarusz vendégmunkásokat is kinézte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","shortLead":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","id":"20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff722f5-0961-466c-8d7c-2c769f772f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"A Jobbik is beállt Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]