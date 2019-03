Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól meglepődött a fotós, aki a sivatagba igyekezett.","shortLead":"Jól meglepődött a fotós, aki a sivatagba igyekezett.","id":"20190314_A_Death_Valley_a_Fold_legszarazabb_pontja_most_megis_to_hullamzik_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc68223-c970-4f9e-8af9-3ad4f5b21147","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_Death_Valley_a_Fold_legszarazabb_pontja_most_megis_to_hullamzik_benne","timestamp":"2019. március. 14. 12:52","title":"A Death Valley a Föld legszárazabb pontja, most mégis tó hullámzik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve hatékonyabbá a szélerőművek áramtermelését.","shortLead":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve...","id":"20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e6069f-8de7-4314-afa0-f24ba5352eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 15. 17:03","title":"Ez jobb hír, mint gondolná: a Google mesterséges intelligenciája előre megmondja, merről fog fújni a szél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább emelkedett a cégvezetéstől eltiltott magánszemélyek száma, mely idén év végére elérheti a 62 ezer főt. Bár a megelőző intézkedéseknek nincs ereje, decemberre tetőzni fog az eltiltások száma – mert egyszerűen nem fér át több eset a hazai cégjogi adminisztráció sávszélességén.","shortLead":"Tovább emelkedett a cégvezetéstől eltiltott magánszemélyek száma, mely idén év végére elérheti a 62 ezer főt. Bár...","id":"20190314_Sopronnyi_embert_tilthatnak_el_ev_vegeig_a_cegugyektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42279f3-f37b-4658-82f3-acfd899bdc34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Sopronnyi_embert_tilthatnak_el_ev_vegeig_a_cegugyektol","timestamp":"2019. március. 14. 13:19","title":"Sopronnyi embert tilthatnak el év végéig a cégügyektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra. ","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció...","id":"20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdeb29b-f48c-4354-8215-17af60fc82aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","timestamp":"2019. március. 14. 11:18","title":"Akciók országszerte – folytatódik a köztisztviselői sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből; ebben a Fidesz elnöke bocsánatot kér \"a támadó nyelvezetért\", de fenntartja politikai álláspontját – értesült a Reuters.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt azoknak a néppárti vezetőknek, akik kezdeményezték a Fidesz kizárását...","id":"20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adebef-16bb-4f8b-90dd-70ea393f572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_europai_neppart_epp_level_bocsanatkeres_kizaras_fidesz_havasi_bertalan","timestamp":"2019. március. 14. 11:34","title":"Bocsánatot is kért Orbán a néppártiaktól, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. ","shortLead":"Erős forgalomra készülnek a hosszú hétvégén, naponta akár 40 ezer utas is megfordulhat a Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7aa44-893d-4aee-9277-4cb073820e44","keywords":null,"link":"/elet/20190314_hosszu_hetvege_repules_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_indulas","timestamp":"2019. március. 14. 15:17","title":"Elrepülne a hosszú hétvégén? Jó korán érjen ki Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","shortLead":"A férfi azt is elmondta, megelőzhető lett volna a tragédia. ","id":"20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99407c57-d6b4-4de3-80a3-8f823c8c90ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Neveloje_szerint_egy_harom_eves_gyerek_ertelmi_szintjen_all_a_szekszardi_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 14. 20:07","title":"Nevelője szerint egy három éves gyerek értelmi szintjén áll a szekszárdi kislány gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő utolsó óráiban megtámadta a Migration Aid „kényszerpártja”, az Éjjeli Őrség megalakulását. „Az ügyészség megtette, amit a politika elvárt tőle” – reagált a hvg.hu-nak az alapító pártelnök Siewert András. ","shortLead":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő...","id":"20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b024c-79a1-4a9c-8a96-dbdbc75a26b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"Csak sikerült megfúrni a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]