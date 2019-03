Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Sok napsütésre számíthatunk. ","id":"20190317_23_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d7ac-e3a8-45e7-9616-bef31d19b37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_23_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. március. 17. 08:08","title":"23 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5e09c-2928-47ce-91e6-0c14fd5b6179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se Juncker, se Soros, így a birodalom volt a legerősebb kifejezés, amit Orbán Viktor miniszterelnök megengedett magának március 15-én. Ilyen semmitmondó beszéde régen volt.","shortLead":"Se Juncker, se Soros, így a birodalom volt a legerősebb kifejezés, amit Orbán Viktor miniszterelnök megengedett magának...","id":"20190315_orban_beszed_marcius_15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5e09c-2928-47ce-91e6-0c14fd5b6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03331ae-f42c-48ed-8010-61658aa10107","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_orban_beszed_marcius_15","timestamp":"2019. március. 15. 12:25","title":"Sorosozás helyett csak birodalmazott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","shortLead":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","id":"20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf1321-8274-47d9-b354-100fecda61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","timestamp":"2019. március. 16. 18:03","title":"Végre megvan az orvosok válasza a hallásvesztés egyes típusaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni, hogy \"a leginnovatívabb olimpiai játékként\" emlékezzenek a 2020. évi nyári játékokra.","shortLead":"A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága bemutatta azokat a robotokat, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt...","id":"20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e4753-5adb-481f-b26b-602b14c00838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0be398-d4e7-40d4-ba9b-215cbcf3d17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tokio_2020_olimpia_paralimpia_mozgaskorlatozott_nezok_innovacio","timestamp":"2019. március. 15. 16:42","title":"Menő segítő robotok is dolgoznak majd a tokiói olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","shortLead":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","id":"20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cefef3-b0d1-4e3e-ba1b-f497016f6e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","timestamp":"2019. március. 16. 18:46","title":"Tízezrek tüntettek Tiranában a kormányfő ellen, a rendőrség könnygázt vetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh mozgalom képviselőjének az új-zélandi muszlimok elleni véres merénylet után is csak az jutott az eszébe, hogy az iszlám barbár, és az emberiségtől idegen vallás. Yiannopoulos többször is megszólalt a magyarországi kormánymédiában és felszólalt egy budapesti konferencián is.","shortLead":"Érvénytelenítették az ismert szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh...","id":"20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24fdf5c-feb8-46ce-8024-e7ec71fbb11c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Nem_engedik_be_kommentje_miatt_Ausztraliaba_a_Fideszkonferencia_sztarfellepojet","timestamp":"2019. március. 16. 08:58","title":"Nem engedik be kommentje miatt Ausztráliába a Fidesz-konferencia sztárfellépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke a következő két napban.","shortLead":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke...","id":"20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba9105-c228-415c-b2f1-6e86341fa3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","timestamp":"2019. március. 16. 11:14","title":"Vasárnap 20 fok is lehet, hétfőn a felének is örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]