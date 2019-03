Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Grönlandon megtalált bizonyítékok szerint kétezer éve tízszer erősebb napkitörés érte a Földet, mint amekkorát valaha mértek.\r

","shortLead":"A Grönlandon megtalált bizonyítékok szerint kétezer éve tízszer erősebb napkitörés érte a Földet, mint amekkorát valaha...","id":"20190312_Kozmikus_napkitotores_nyomaira_bukkantak_a_regeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f51e69a-2131-4b4e-bfa0-b04bc71367e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Kozmikus_napkitotores_nyomaira_bukkantak_a_regeszek","timestamp":"2019. március. 12. 20:00","title":"Kozmikus napkitörés nyomaira bukkantak a régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","shortLead":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","id":"20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bc934-010f-4c90-b007-d6dc8545de3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","timestamp":"2019. március. 12. 19:47","title":"\"Lex Huawei\"? - az EU is megkongatta a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra hozta az amerikai külügyminisztérium éves jelentését a világ országainak emberi jogi helyzetéről. A dokumentumban Magyarországról és a tavalyi választások tapasztalatairól is írnak.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az amerikai külügyminisztérium éves jelentését a világ országainak emberi jogi helyzetéről...","id":"20190314_Egy_amerikai_jelentes_szerint_is_a_Fidesznek_lejtett_a_palya_a_tavalyi_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529e162e-6f06-40f0-b3ce-ff3193f10dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5aaf7a-96cd-4f76-b15b-8fd08bd3f5f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Egy_amerikai_jelentes_szerint_is_a_Fidesznek_lejtett_a_palya_a_tavalyi_valasztasokon","timestamp":"2019. március. 14. 05:20","title":"Egy amerikai jelentés szerint is a Fidesznek lejtett a pálya a tavalyi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","shortLead":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","id":"20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12a6ab8-01d9-43b8-b66f-aba2b5242f33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","timestamp":"2019. március. 13. 18:13","title":"Polgár Judit: Sosem mutattam ki, ha fáj valamim, nehogy gyengének gondoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","shortLead":"Nem tapsolta meg a keleti nyitást.","id":"20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add8057-c935-453c-b146-b7b242052d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Amerikai_nagykovet_Mr_Kover_Oroszorszag_nem_barat","timestamp":"2019. március. 13. 11:35","title":"Amerikai nagykövet: Mr. Kövér, Oroszország nem barát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","shortLead":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","id":"20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3291fd68-1541-4b10-8255-eae4d64ff44f","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","timestamp":"2019. március. 13. 11:53","title":"Mémcunamit generált Orbánék plakátdugdosása: \"Olcsóbb zacskót húzni Weber fejére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias átnevelő táborba küldi azokat a fiatalokat, akik az „agymosás” következtében bűncselekményeket követtek el.","shortLead":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias...","id":"20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615683f-ff19-4041-be96-96c46868c5a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","timestamp":"2019. március. 14. 09:43","title":"Hazafias katonai táborba kerülnek Oroszországban az „agymosott” fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos volt.","shortLead":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos...","id":"20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f74940-ebb3-4875-b973-aac927849e33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","timestamp":"2019. március. 13. 10:08","title":"Filmsztárokkal vacsorázott, de Amal Clooney nyűgözte le Károly herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]