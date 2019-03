Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370","c_author":"Prostamol UNO","category":"brandcontent","description":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne a figyelem középpontjába. Most nem egy újonnan felfedezett csodabogyót, hanem egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott növény jótékony hatásait mutatjuk be. Emellett kitérünk arra is, hogy miért is nő teher alatt az a bizonyos pálma.","shortLead":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne...","id":"20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6d1e0-2ad4-4377-9bc4-116eebc199bd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","timestamp":"2019. március. 18. 07:30","title":"5+1 érdekesség a növényről, ami férfiaknak és nőknek is gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKA programjában évi 800 ezer forintot nyerhetnek maximálisan 2000 főnél kisebb települések közművelődésre, értékteremtésre.\r

\r

","shortLead":"Az NKA programjában évi 800 ezer forintot nyerhetnek maximálisan 2000 főnél kisebb települések közművelődésre...","id":"20190317_Kis_falvakba_lehelne_kulturalis_eletet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ea4bd3-e8ea-4730-bbca-cf7921d17645","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kis_falvakba_lehelne_kulturalis_eletet_a_kormany","timestamp":"2019. március. 17. 19:34","title":"Kis falvakba lehelne kulturális életet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3df11a9-c8a3-4f93-b98b-c095cebfac5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton sodorta a partra a Fülöp-szigeteknél egy fiatal bálna tetemét a víz, amit egy helyi tengerbiológus és önkéntes csapata boncolt fel.","shortLead":"Szombaton sodorta a partra a Fülöp-szigeteknél egy fiatal bálna tetemét a víz, amit egy helyi tengerbiológus és...","id":"20190318_Fotok_40_kilonyi_muanyag_zacskot_szedtek_ki_egy_balnabol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3df11a9-c8a3-4f93-b98b-c095cebfac5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e855bbe-2b68-4351-a04a-c04116be2d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_Fotok_40_kilonyi_muanyag_zacskot_szedtek_ki_egy_balnabol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. március. 18. 11:05","title":"Undorító dolgot találtak egy halott bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire elfordult alapelveitől például azzal, hogy Manfred Weber a CEU-t látogatta meg, és nem a Pázmányt vagy a Károlit. Hasznos idiótákkal pedig nem érdemes hosszú távon küzdeni.\r

\r

","shortLead":"Interjút adott a Demokratának Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője, és ebben már azt taglalja, az Európai Néppárt mennyire...","id":"20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7429e-d4bd-483e-9cf6-d51cae37a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_COFszovivo_a_Neppartugyrol_Hasznos_idiotakkal_nem_erdemes_kuzdeni","timestamp":"2019. március. 18. 12:57","title":"CÖF-szóvivő a Néppárt-ügyről: \"Hasznos idiótákkal nem érdemes küzdeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és megvizsgáltuk, hogy belül mennyire kicsi a teljesen új platformra épülő Lexus UX.","shortLead":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és...","id":"20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9004-6978-4f9c-aee5-f8206ff7a985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. március. 17. 14:00","title":"Ki a kicsit nem becsüli: kipróbáltuk a Lexus UX hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb miniszterelnök arról beszélt, koszovóiak is jönnének, hogy megvédjék.\r

\r

","shortLead":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb...","id":"20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4617c6-37c8-413c-be67-cea9fceb5149","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","timestamp":"2019. március. 17. 18:04","title":"Véget ért az elnöki palota blokádja Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz, közben egy óriási családi üzleti birodalom állt mögötte.","shortLead":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz...","id":"201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ee81c-095f-451a-b6d4-3adfc4c75e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","timestamp":"2019. március. 17. 19:00","title":"Bármily meglepő, a rúzs- és a szájceruzabiznisz lenyomta a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló videóban.\r

\r

","shortLead":"Arató András pedig épp közismert mesterkélt mosolyáról beszél egy családon belüli erőszak elleni oldalt propagáló...","id":"20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ad75cfb-f89d-466c-9ae9-4abd9b6a1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbcbac-585c-4d7b-b5d8-b893e4c8ee00","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Ujabb_kozismert_memarc_bukkan_fel_egy_kormanyzati_projektben_Hide_the_Pain_Harold","timestamp":"2019. március. 18. 13:49","title":"Újabb közismert mémarc bukkan fel egy kormányzati projektben: Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]