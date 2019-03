Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal lemondott tisztségéről Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán államfője. A politikus, aki rendkívüli tévébeszédben jelentette be szándékát, 1990 áprilisa óta töltötte be ezt a tisztséget.","shortLead":"Azonnali hatállyal lemondott tisztségéről Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán államfője. A politikus, aki rendkívüli...","id":"20190319_Varatlanul_lemondott_Nurszultan_Nazarbajev_kazah_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0595607-0786-4c3c-8a9a-cd716f45d3e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Varatlanul_lemondott_Nurszultan_Nazarbajev_kazah_elnok","timestamp":"2019. március. 19. 14:18","title":"Váratlanul lemondott Nurszultan Nazarbajev kazah elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","shortLead":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","id":"20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ae3fd-0db4-4f51-8423-812a1fc36978","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","timestamp":"2019. március. 20. 10:13","title":"A La Bamba, a Hair és Jay-Z dalai is bekerültek a legfontosabb amerikai hangfelvételek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","shortLead":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","id":"20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7589eb6e-73ac-4971-8bf5-3e2437859254","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 20. 16:43","title":"Maradhat a budai villában Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. ","shortLead":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz...","id":"20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce720019-d8d7-4ea4-ae74-f1a16866d056","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 18:46","title":"Hivatalos: Felfüggesztik a Fideszt a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„És még Weber beszél értékekről?”","shortLead":"„És még Weber beszél értékekről?”","id":"20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6d46cc-a360-41b0-996a-064638c01f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","timestamp":"2019. március. 21. 10:51","title":"Tavares a Fidesz néppárti felfüggesztéséről: Szégyen, amit Weber tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Diplomáciai feszültség.","shortLead":"Diplomáciai feszültség.","id":"20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c5c0f0-5bc7-4349-8e72-208ec4b87863","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_A_jeruzsalemi_magyar_kepviselet_miatt_a_palesztinok_hazahivtak_magyar_nagykovetuket","timestamp":"2019. március. 20. 17:39","title":"A jeruzsálemi magyar képviselet miatt a palesztinok hazahívták budapesti nagykövetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","shortLead":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","id":"20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554a5de-e84b-4086-9525-3d13a225ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","timestamp":"2019. március. 19. 14:26","title":"Javult a helyzet, kevesebben haltak meg rákban az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]