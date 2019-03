Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Te vagy a következő – írták neki.","shortLead":"Te vagy a következő – írták neki.","id":"20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac537e5a-19a5-4680-8efc-e6dfda000eca","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Halalos_fenygeetest_kapott_az_ujzelandi_miniszterelnok_a_christchurchi_meszarlas_nyoman","timestamp":"2019. március. 22. 10:53","title":"Halálos fenyegetést kapott az új-zélandi miniszterelnök a christchurchi mészárlás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tízparancsolat miatt támadják a Fideszt.","shortLead":"A tízparancsolat miatt támadják a Fideszt.","id":"20190322_Surjan_minket_nem_lehet_jegelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aefa553-3311-494b-9d37-922dfd862f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Surjan_minket_nem_lehet_jegelni","timestamp":"2019. március. 22. 07:47","title":"Surján: Minket nem lehet jegelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van arról, hogy folytathatják a kutatást és az oktatást a magyar fővárosban, de ehhez még a miniszterelnök ígérete és levele nem elég – így foglalható össze a CEU rektorának mondandója, amit az egyetemi közösségnek adott elő.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb került a CEU ahhoz, hogy valóban Budapesten maradhasson. A szavakon túl már papírjuk is van...","id":"20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbf34d-e848-49c5-8e85-876f28399c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mindenre_felkeszul_a_CEU__az_egyetemi_kozosseg_elott_beszelt_a_rektor","timestamp":"2019. március. 21. 14:26","title":"Mindenre felkészül a CEU – az egyetemi közösség előtt beszélt a rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt vezetője szerint viszont abszurd, hogy az Európai Néppárt vezetősége 190:3 arányú szavazással eldöntötte: felfüggeszti a Fidesz tagságát egy értékelő testület jelentésének leadásáig.","shortLead":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt...","id":"20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8877698-ce9c-4d63-8339-a191e91e1c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","timestamp":"2019. március. 21. 06:23","title":"Így értékelik a Fidesz felfüggesztését Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","shortLead":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","id":"20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33b9be-7f57-4f83-81ba-29fd0f9e5560","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","timestamp":"2019. március. 21. 16:42","title":"Gozsdu: Letolt nadrággal, nemiszervük mutogatásával bulizott a társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen súlyos tragédiákhoz vezethet majd a légi közlekedésben. Mindezt még egy 2004-ben megjelent tanulmányban állították.","shortLead":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen...","id":"20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779f70f-297b-4f23-a3a7-e362340191fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Szörnyű igazság: 15 éve már megjósolták a szakértők, hogy bekövetkezik a \"Boeing-tragédia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő kockázata miatt - áll a Brit Iparszövetség (CBI) és az országos szakszervezeti szövetség (TUC) Theresa Maynek címzett közös felhívásában.","shortLead":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő...","id":"20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2aac80-612d-49f9-ab29-08f0a3d7b9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 21:23","title":"\"Országos vészhelyzet fenyeget a no-deal Brexit miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti a telefont és nagyobb adatforgalmat generál, mint arra a normális működése alapján számítani lehet. A háttérben a hirdetések mögötti csalás állhat.","shortLead":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti...","id":"20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af58e3e-0d4d-4358-9d5d-21f979c3489e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","timestamp":"2019. március. 22. 09:33","title":"Gyorsan merül a mobilja és az adatforgalma is nagy? Egy új csalás áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]