Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából, mielőtt lelépett az úttestre.","shortLead":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából...","id":"20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7590c36d-bec2-4f41-a45e-4d63d91088fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","timestamp":"2019. március. 25. 12:22","title":"Tudja, kik azok a smombie-k? Őket kéne valahogy megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","shortLead":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","id":"20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcce855-9599-4a42-b33a-a934db894772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Elindult a jegybanki szigorítás: nőtt az egynapos betétek kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon-konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója méltatta Horthy Miklóst, és a két világháború közötti elit jó teljesítményét.\r

\r

","shortLead":"Trianon-konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója méltatta...","id":"20190325_Schmidt_Maria_Horthy_visszaadta_a_nemzet_onbecsuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b602f3-8cdf-47fe-a216-3c385887d8a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Schmidt_Maria_Horthy_visszaadta_a_nemzet_onbecsuleset","timestamp":"2019. március. 25. 13:05","title":"Schmidt Mária: Horthy visszaadta a nemzet önbecsülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig éjszaka nem lehetett mentőhelikopteres mentést végezni, de áprilisban új helikopterek érkeznek, amelyekkel ez nem lesz gond.\r

\r

","shortLead":"Eddig éjszaka nem lehetett mentőhelikopteres mentést végezni, de áprilisban új helikopterek érkeznek, amelyekkel ez nem...","id":"20190325_Megoldodik_az_ejszakai_mentohelikopterezes_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d3ba90-0296-4ae6-9f7a-4bca2ec480ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Megoldodik_az_ejszakai_mentohelikopterezes_problemaja","timestamp":"2019. március. 25. 10:18","title":"Megoldódik az éjszakai mentőhelikopterezés problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék törpikék szereplői láthatók. ","shortLead":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék...","id":"20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5619efb1-e5dd-4f26-b2f7-a9b8631ffa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 18:33","title":"Megérkezett Ferihegyre a repülő, amit Törpilla és Törpapa irányítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat első okosszemüvegét is.","shortLead":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat...","id":"20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462d275-3e1d-4ce0-b48a-7aa326f20b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","timestamp":"2019. március. 26. 19:33","title":"Csinált egy napszemüveget a Huawei, amellyel telefonálni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnösnek találta kettős gyilkosság elkövetésében és távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy olaszországi bíróság a jelenleg Spanyolországban fogva tartott Norbert Fehert (Fehér Norbert).","shortLead":"Bűnösnek találta kettős gyilkosság elkövetésében és távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte...","id":"20190325_feher_norbert_gyilkossag_spanyolorszag_olaszorszag_eletfogytiglan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39cf795-1eb3-40e4-abfa-830d8cf26e61","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_feher_norbert_gyilkossag_spanyolorszag_olaszorszag_eletfogytiglan","timestamp":"2019. március. 25. 21:58","title":"Életfogytiglant kapott Fehér Norbert, aki több embert lőtt agyon Dél-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]