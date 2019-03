Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","shortLead":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4da8294-9d2f-4270-862f-f9b20ddfd2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","timestamp":"2019. március. 25. 05:13","title":"Halálos balesetek, őrizetbe vételek, migránsok - hétvégi rendőrségi statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","shortLead":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","id":"20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce84b15-ff7a-4c1c-a807-62439f81e418","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","timestamp":"2019. március. 25. 16:21","title":"Hivatalos fotókon a BMW három új villanyautója – retteghet a Tesla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"Vadász Judit Lola","category":"elet","description":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","shortLead":"Személyes élmények a bezárásra váró Fóti Gyermekvárosról.","id":"20190325_En_is_ide_szulettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f141f-fc3e-45b2-a893-73560d753b69","keywords":null,"link":"/elet/20190325_En_is_ide_szulettem","timestamp":"2019. március. 25. 13:51","title":"Én is ide születtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról Dél-Franciaországban.","shortLead":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról...","id":"20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074344a0-72e2-409f-aba0-72e208e0ae11","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","timestamp":"2019. március. 26. 11:11","title":"20 év után találták meg a 8 milliárdot érő lopott Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke az Index szerint. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. ","shortLead":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament...","id":"20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75fd149-d865-48bb-8f3b-1d2d89b71124","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","timestamp":"2019. március. 26. 12:12","title":"Székházbalhé után korlátozhatják a képviselők jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen maradt a rendszámtáblája.","shortLead":"Ittasan két autót is összetört, majd megállás nélkül elhajtott egy zalai autós, akinek a baleset után a helyszínen...","id":"20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7007efa8-ef38-4f97-95ea-504e74e9bd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f0ee8-2df1-4f27-9a05-3366e6c1bf57","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190325_Pechje_volt_a_reszeg_sofornek_hiaba_menekult_el_a_baleset_helyszinerol_a_rendszama_ott_maradt","timestamp":"2019. március. 25. 10:47","title":"Pechje volt a részeg sofőrnek: hiába menekült el a baleset helyszínéről, a rendszáma ott maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék törpikék szereplői láthatók. ","shortLead":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék...","id":"20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5619efb1-e5dd-4f26-b2f7-a9b8631ffa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 18:33","title":"Megérkezett Ferihegyre a repülő, amit Törpilla és Törpapa irányítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel – közölte az izraeli tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna hétfő este. ","shortLead":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel –...","id":"20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767c8e28-53f3-4bdb-85c8-78bed46cf5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","timestamp":"2019. március. 25. 22:16","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, de kiújultak a harcok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]