[{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alberta Egyetem kutatói még 1991-ben bukkantak Scottyra, de mostanáig dolgoztak azon, hogy mindent kiderítsenek róla.","shortLead":"Az Alberta Egyetem kutatói még 1991-ben bukkantak Scottyra, de mostanáig dolgoztak azon, hogy mindent kiderítsenek róla.","id":"20190327_dinoszaurusz_tyrannosaurus_rex_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb27277c-fa56-4a7e-ad89-56c1b31ac303","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_dinoszaurusz_tyrannosaurus_rex_kanada","timestamp":"2019. március. 27. 12:33","title":"Megtalálták a világ eddigi legnagyobb Tyrannosaurus rexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ced39e0-728e-40e5-8beb-54775708a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50752465-d9b4-49bb-b7bf-25cb57ac0e80","keywords":null,"link":"/elet/20190327_KFTt_idezett_Orban_a_Facebookon","timestamp":"2019. március. 27. 08:35","title":"KFT-t idézett Orbán a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","shortLead":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","id":"20190325_kosarlabda_eb_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3aa6d5-cbec-4f43-a6b4-b3ae13cc03bd","keywords":null,"link":"/sport/20190325_kosarlabda_eb_palyazat","timestamp":"2019. március. 25. 20:25","title":"66 millióért pályázik kosárlabda Eb-re Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaefbde9-e148-413a-9900-97493093f97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem marad munka nélkül a volt MTI-vezér, akinek a szegedi polgármester Botka László levadászása is feladata. A NER eddig is bőkezű volt vele.\r

\r

","shortLead":"Nem marad munka nélkül a volt MTI-vezér, akinek a szegedi polgármester Botka László levadászása is feladata. A NER...","id":"20190327_Senkit_nem_hagynak_az_ut_szelen_a_volt_MTIvezer_Trocsanyi_kommunikacios_tanacsadoja_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaefbde9-e148-413a-9900-97493093f97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f9e9e0-0cfa-473d-b88e-462fb4e18bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Senkit_nem_hagynak_az_ut_szelen_a_volt_MTIvezer_Trocsanyi_kommunikacios_tanacsadoja_lett","timestamp":"2019. március. 27. 10:42","title":"Senkit nem hagynak az út szélén: a volt MTI-vezér Trócsányi kommunikációs tanácsadója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 60 millió forintos reklámkeretből eddig 51 milliót hívott le az egyetem.","shortLead":"A 60 millió forintos reklámkeretből eddig 51 milliót hívott le az egyetem.","id":"20190326_Hiaba_a_leepitesek_reklamra_ad_penzt_az_allam_az_ELTEnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d01542-a2d0-438d-8f5c-01d6dfe63b31","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Hiaba_a_leepitesek_reklamra_ad_penzt_az_allam_az_ELTEnek","timestamp":"2019. március. 26. 09:12","title":"Hiába a leépítések, reklámra ad pénzt az állam az ELTE-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai, ott pedig senki nem kezdeményezett eljárást a fideszesek ellen. ","shortLead":"Az EPP egyik alelnöke most pontosította, hogy az európai parlamenti képviselőcsoportnak is megvannak a maga szabályai...","id":"20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c651e-70c2-4443-852a-ba906c476aea","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_fideszes_EPkepviselok_egyelore_maradnak_a_nepparti_frakcioban","timestamp":"2019. március. 26. 20:07","title":"A fideszes EP-képviselők egyelőre maradnak a néppárti frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","shortLead":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","id":"20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee511e6-b1e0-42d4-bd18-33bffc100291","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","timestamp":"2019. március. 27. 08:40","title":"A Facebookon kért segítséget az egyik elismert magyar gitáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]