Lesántultak az Orbán Viktor miniszterelnök által az osztrák belügyminiszternek, Herbert Kicklnek adott rendőrlovak – írja az ORF.

A két lovat, Zalánt és Zadart tavaly nyáron ajándékozta Orbán az osztrák miniszternek, hogy ezzel segítse a lovasrendőrség megteremtését Ausztriában. A lovak a mezőhegyesi ménesbirtokról származtak, és akkor ötévesek voltak.

A lovakat tavaly óta Wiener Neustadtban tartják, ahol a lovasrendőrség számára képeznek ki lovakat, a két ló azonban túl sánta a rendőrségnek – ezt egy rendőrségi vezető meg is erősítette egy osztrák lapnak.

A rendőri vezető azt mondta, egy állatorvos megvizsgálta az állatokat, most pedig már a magyar féllel együtt tárgyalnak a további lépésekről. Ha az állatok rendbejönnek, akkor Ausztriában maradnak, de ha nem, akkor visszaküldik őket Magyarországra, és újakat küldenek helyettük.

A rendőri vezető hozzátette, a lovak Magyarországon, majd Ausztriában is szolgáltak, így nem születésüktől fogva sánták. Most még egy magyar állatorvos is megvizsgálja majd őket, utána döntenek a sorsukról, ha pedig visszakerülnek Magyarországra, elvileg akkor is szolgálatban maradnak, csak könnyebb feladatokra használják majd őket.

