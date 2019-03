Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","shortLead":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","id":"20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207ec45-f10e-4130-aa84-3964bcdffac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","timestamp":"2019. március. 28. 19:41","title":"Biciklivel ellopott több magaslest, hogy házat építsen belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2386e3-f3f7-4f69-a351-ff22eb244f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","timestamp":"2019. március. 29. 09:25","title":"Az ÁSZ válasza a hvg.hu cikkére, a hvg.hu viszonválasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81afc8a-d8c2-4008-9986-d9b76d8d43b8","keywords":null,"link":"/elet/20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","timestamp":"2019. március. 30. 08:00","title":"Ön melyik időszámítást tartaná meg? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","shortLead":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","id":"20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ef4ead-1667-4656-bf6a-924967b2a531","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Kilőhet a viharsarki zsákfalu sajtüzeme, amit közmunkások indítottak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","shortLead":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","id":"20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21706f0f-752e-4555-a3e1-d5109e788071","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","timestamp":"2019. március. 30. 08:42","title":"A Michelin-csillag után: „Hatalmas mámor van…”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","shortLead":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","id":"20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67088e7c-724a-41ad-a219-f7968cbb7f5d","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","timestamp":"2019. március. 29. 10:52","title":"Érzékeny búcsú az Echo Tv-től – Mészáros Lőrinc felesége elköszönt a munkatársaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","shortLead":"A hétvégi Bahreini Nagydíj után tesztelni fogja a McLaren 2019-es járművét.","id":"20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6d071-3d1e-4adf-9397-9ba3c8bc72fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Visszavonulas_mi_Alonso_megint_F1kocsiba_ul","timestamp":"2019. március. 29. 05:35","title":"Visszavonulás, mi? Alonso megint F1-kocsiba ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett kormánybiztos és Terror Háza-főigazgató. ","shortLead":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett...","id":"20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be698e-559e-43c2-aeaa-d5691e4fdbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","timestamp":"2019. március. 28. 17:47","title":"Schmidt Mária Junckerről: „Legszívesebben lekevertem volna neki egy hatalmas taslit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]