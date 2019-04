Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","shortLead":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","id":"20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78802861-91ac-4c0d-b3cd-a61055599f0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","timestamp":"2019. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 27 év után került elő ez a lopott Merci sportautó - szalon állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak használata miatt. A finnországi székhelyű vállalat szerint a Daimler kiskaput keres, hogy ne kelljen a szabadalmakért fizetnie.","shortLead":"A Daimler német autógyártó az EU trösztellenes hatóságánál bepanaszolta a Nokiát, a távközlési óriáscég szabadalmainak...","id":"20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084d0f33-c402-4e29-87c2-301f7f04f6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25578fe6-bf26-438a-a35f-1cf058ad4ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Daimlerpanasz_a_Nokiaszabadalmak_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"A Daimler bepanaszolta a Nokiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","shortLead":"Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiang tartományban.","id":"20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b639b9-16c5-4d8b-8c78-ab2a7c791f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e7ce6-1a66-4252-a193-2336f09db7af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kina_jadefarago_muhely_liangcsu","timestamp":"2019. március. 30. 14:33","title":"4500 éves \"kincsesbányát\" találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","shortLead":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","id":"20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251781ea-9fc8-4580-afae-e2b19c34e937","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","timestamp":"2019. április. 01. 11:35","title":"Néhány százforintos tétellel indulna az azonnali átutalás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak nyugaton valószínű. ","shortLead":"Eső csak nyugaton valószínű. ","id":"20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55523-32b8-4344-aaa7-f52416d2c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","timestamp":"2019. április. 01. 05:17","title":"Hidegfront érkezik ma, de azért sütni fog a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mick Jagger betegsége miatt elhalasztja észak-amerikai turnéját a Rolling Stones. A hírt a legendás együttes szombaton tette közzé honlapján és a Facebookon.","shortLead":"Mick Jagger betegsége miatt elhalasztja észak-amerikai turnéját a Rolling Stones. A hírt a legendás együttes szombaton...","id":"20190330_Mick_Jagger_beteg_el_kell_halasztani_a_Rolling_Stones_turnejat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc6c1b-7855-435a-ace6-2edcaf721fc9","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Mick_Jagger_beteg_el_kell_halasztani_a_Rolling_Stones_turnejat","timestamp":"2019. március. 30. 20:40","title":"Mick Jagger beteg, el kell halasztani a Rolling Stones turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton Egyetemen azonban egy kísérlettel is megmutatták, milyen komoly pusztítást tud végezni egy alig 1 kg-os szerkezet.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton...","id":"20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa30464-f36e-4d3a-a901-5d3b7da95bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","timestamp":"2019. március. 31. 19:03","title":"Videó: ez történik, ha 383 km/h-nál drón csapódik a repülőgép szárnyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]