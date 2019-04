Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton Egyetemen azonban egy kísérlettel is megmutatták, milyen komoly pusztítást tud végezni egy alig 1 kg-os szerkezet.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton...","id":"20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa30464-f36e-4d3a-a901-5d3b7da95bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","timestamp":"2019. március. 31. 19:03","title":"Videó: ez történik, ha 383 km/h-nál drón csapódik a repülőgép szárnyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevitte a házába a sajtót Ujhelyi István, miután olyan hírek jelentek meg, hogy az első fokon börtönre ítélt SZEVIÉP-vezető azt állította, ingyen újították fel az EP-képviselő negyvenmilliós luxusházát. A luxusmedencéről kiderült, hogy kétszer két négyzetméteres, és nagyjából semmi nem az, aminek a drónnal készült felvételeken mutatták.","shortLead":"Bevitte a házába a sajtót Ujhelyi István, miután olyan hírek jelentek meg, hogy az első fokon börtönre ítélt...","id":"20190330_Ujhelyi_Istvan_megmutatta_a_szoregi_2x2_meteres_luxusmedencejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cd87f5-cd99-4e37-a665-2e69011d62f2","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujhelyi_Istvan_megmutatta_a_szoregi_2x2_meteres_luxusmedencejet","timestamp":"2019. március. 30. 14:30","title":"Ujhelyi István megmutatta a szőregi 2x2 méteres luxusmedencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c149a02b-9272-49d1-afeb-e1e0241b380b","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"A politikai elemző elmagyarázza, miért lenne jó, ha az ellenzék nem azzal szórakoztatná magát, HOGYAN akarja leváltani a Fideszt, hanem előbb arról beszélne, hogy miért és mire. Vélemény.","shortLead":"A politikai elemző elmagyarázza, miért lenne jó, ha az ellenzék nem azzal szórakoztatná magát, HOGYAN akarja leváltani...","id":"201913_hallgatnunk_kene_orban_viktorra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c149a02b-9272-49d1-afeb-e1e0241b380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495822f0-0b44-4d97-8867-55636930d527","keywords":null,"link":"/velemeny/201913_hallgatnunk_kene_orban_viktorra","timestamp":"2019. március. 31. 16:00","title":"Ceglédi Zoltán: Hallgatnunk kéne Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, így ma délutántól az újpesti végállomás és a Dózsa György út között is közlekednek a szerelvények. Délelőtt Tarlós István újságírókkal járta végig az állomásokat, amelyeket ő is most látott először. A videóból megtudhatják elégedett-e az eredménnyel.","shortLead":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, így ma délutántól az újpesti végállomás és a Dózsa György út között is...","id":"20190330_Vajon_tetszett_Tarlos_Istvannak_a_felujitott_metro__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5c3563-edbe-4c67-b777-d8ac058ca049","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Vajon_tetszett_Tarlos_Istvannak_a_felujitott_metro__video","timestamp":"2019. március. 30. 14:52","title":"Vajon tetszett Tarlós Istvánnak a felújított metró? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki sem diadalmaskodik az első körben, így a döntés az április 21-ei második fordulóra marad. Ukrajnában sokan vélik úgy, hogy a választáson komoly csalások történhetnek, az orosz médiumok pedig ahol tudnak, ráerősítenek ezekre a félelmekre.","shortLead":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki...","id":"20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7dfd8-eead-4eb6-8aa4-0c72e52bc4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2019. március. 30. 17:30","title":"A bohóc, a csokoládékirály és a gázhercegnő - Ukrajna sorsdöntő elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte.","shortLead":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik...","id":"20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1288048-6821-4879-afcd-6c5f9ff59624","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","timestamp":"2019. március. 31. 14:07","title":"Az afgán alelnök három támadást élt túl egyetlen útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32206db6-374c-43b7-99f2-f21cf0807f09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kutatás indult a sötét anyag után a japán részecskegyorsítóban, a SuperKEKB hétfőn kezdte meg kutatássorozatát. ","shortLead":"Új kutatás indult a sötét anyag után a japán részecskegyorsítóban, a SuperKEKB hétfőn kezdte meg kutatássorozatát. ","id":"20190331_japan_reszecskegyorsito_super_kekb_sotet_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32206db6-374c-43b7-99f2-f21cf0807f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13b4ead-a145-4902-9c13-c7be6e6f9356","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_japan_reszecskegyorsito_super_kekb_sotet_anyag","timestamp":"2019. március. 31. 18:03","title":"A japánok megelégelték, hogy alig tudunk valamit a sötét anyagról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]