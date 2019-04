Ahogy megírtuk, még februárban Egyiptomban az Arab Liga és az Európai Unió állam- és kormányfőinek tanácskozásán a felek aláírták a Sharm el-Sheikh-i nyilatkozatot többek közt a kulturális, biztonsági és gazdasági együttműködésről. A zárónyilatkozatban viszont az is benne volt, hogy támogatják a menekülteket, elítélik a gyűlöletre, a rasszizmusra és az intoleranciára való uszítás minden formáját – és ezt Orbán Viktor is egyetértően szignójával látta el Magyarország képviseletében.

Erre az ellentmondásra akart rávilágítani az LMP-s Ungár Péter azzal, hogy országgyűlési határozati javaslat formájában is a ház elé vitte volna pontosan ugyanazt a szöveget, mint amit a kormányfő – kint – helyeselt. A csapdahelyzet az lett volna, hogy kiderül, mi a kisebb rossz: leszavazni azt, amivel Orbán egyetértett, vagy megszavazni a saját politikájukkal ellentétes szöveget.

Az európai ügyek bizottság hétfői ülésén azonban a fideszes tagok tartózkodtak, így akadályozták meg, hogy a parlament elé kerüljön a javaslat, hiába támogatta három ellenzéki képviselő.

Ungár Péter az ülést követően a hvg.hu-nak elmondta: a Fidesz részéről csak Hörcsik Richárd szólt hozzá, és arra hivatkozott, hogy a szövegnek nincs angol nyelvű hiteles fordítása, plusz jogilag nem kötőérvényű, csak deklaratív.

"Ez nem igaz, mert a nagy része le lett fordítva, másodszor a lisszaboni szerződést is úgy fogadta el a Fidesz, hogy nem volt magyar fordítása, miközben azt is tudjuk, hogy ha akarnák, van apparátus a lefordítására. Az is nevetséges hivatkozás, hogy nem kötelező érvényű, hiszen sok hasonló, migráció témájú határozati javaslatot adnak be. Ha szerintük a migráció az EP-kampány legfontosabb kérdése, akkor vállalják fel a miniszterelnök által aláírt dokumentumot, es ne folytassanak kettős kommunikációt" – mondta az LMP-s képviselő.