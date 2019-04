Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ef26a7b-7b07-43d6-983e-2f2bb3bfd558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ma ünnepli 31. születésnapját, kaptak egy filmet az első Orbán-kormány teljesítményéről a Partizántól.","shortLead":"A Fidesz ma ünnepli 31. születésnapját, kaptak egy filmet az első Orbán-kormány teljesítményéről a Partizántól.","id":"20190330_gulyas_fidesz_elso_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef26a7b-7b07-43d6-983e-2f2bb3bfd558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59634f2-61a7-4a20-9339-d644acd45178","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_gulyas_fidesz_elso_orban_kormany","timestamp":"2019. március. 30. 15:23","title":"Gulyás Márton szétzúzná a Fidesz-nosztalgiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79 világrekordot állított fel.","shortLead":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79...","id":"20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c456a45b-975e-4b1f-856a-79c9d76ace3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","timestamp":"2019. március. 30. 20:03","title":"Tragikus baleset: saját találmánya ölte meg a 74 éves brit feltalálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági struktúra, akkor a béremelkedés versenyhátrányt is jelenthet a cégek számára.","shortLead":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági...","id":"20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72467-b17d-4ff9-8a85-2b21aab14e07","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. március. 31. 08:43","title":"Rövidesen jöhet a 400 ezres átlagfizetés, de ennek veszélyei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta folyamatosan érkeznek a tavaly nyáron \"visszafoglalt\" tévé dolgozói a vezetőség irodájába.

","shortLead":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta...","id":"20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449a4832-1f45-4e92-8a9a-79bf44f5a932","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","timestamp":"2019. április. 01. 12:02","title":"Ma kirúgják gyakorlatilag az összes Hír Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","shortLead":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","id":"20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c97ac3-a704-4ede-a20b-27c0b49f9c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","timestamp":"2019. március. 31. 16:59","title":"Ez az afrikai főváros lett a kerékpárosok Mekkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","shortLead":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","id":"20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb5219-89f7-4119-98f8-93e6603db15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 01. 13:12","title":"Orbán levelet küld az EU-n kívül élő magyaroknak, hogy tudják, szavazhatnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális felmelegedés nyomán – figyelmeztetnek a kutatók.","shortLead":"Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesztő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális...","id":"20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d8176-1781-4423-b0fa-6b5319cb0727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szunyogok_betegsegek","timestamp":"2019. március. 31. 11:33","title":"Kongatják a vészharangot: rászabadíthatja a világra a betegségterjesztő szúnyogokat a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","shortLead":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","id":"20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cb1af3-4617-4918-94f8-07a898da1fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Minden rekordot megdöntött a magyarok adótartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]