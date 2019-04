Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","shortLead":"A biciklisek vették birtokba Eritrea fővárosát, Asmarát, ahol autót alig, viszont kerékpárt annál inkább látni.","id":"20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53ccb4c-d7fd-458e-a20f-e41f41ed2f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c97ac3-a704-4ede-a20b-27c0b49f9c4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Asmara_a_kerekparosok_Mekkaja","timestamp":"2019. március. 31. 16:59","title":"Ez az afrikai főváros lett a kerékpárosok Mekkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","shortLead":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","id":"20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d00ef-7d6b-4555-9789-256435bb1f9a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","timestamp":"2019. március. 31. 21:05","title":"Gólzápor: 7-4 lett a Vasas-Vác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal kapus már az első percben rosszul ért labdához, és gólt rúgatott az ellenféllel.","shortLead":"A fiatal kapus már az első percben rosszul ért labdához, és gólt rúgatott az ellenféllel.","id":"20190331_gianluigi_donnarumma_hiba_sampdoria_milan_serie_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9889b2-606e-43f4-b210-ceab6b6abc8f","keywords":null,"link":"/sport/20190331_gianluigi_donnarumma_hiba_sampdoria_milan_serie_a","timestamp":"2019. március. 31. 15:06","title":"Bocsánatot kért kapitális hibájáért Donnarumma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra is elérhetik a 20 fokot. Csapadékra a hét második felében van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.\r

","shortLead":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra...","id":"20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89947a84-56fc-47d9-a4d4-d824fcc44119","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"Nem vagyunk még túl a fagyos időszakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilépés eredeti határnapján sem lehetett még tudni, mi lesz a Brexittel; kiderült, hogy a Roszatom három év garanciát vállalt a paksi bővítésre; szigorítani kezdett az MNB. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kilépés eredeti határnapján sem lehetett még tudni, mi lesz a Brexittel; kiderült, hogy a Roszatom három év garanciát...","id":"20190331_Es_akkor_utott_a_Brexit_oraja_csak_nem_hallotta_senki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392f50a1-b743-491b-a5a5-fd1f68dc23de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190331_Es_akkor_utott_a_Brexit_oraja_csak_nem_hallotta_senki","timestamp":"2019. március. 31. 07:00","title":"És akkor hiába vettük elő a számológépet a a Paks II szerződéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","shortLead":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","id":"20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2ee360-48ec-46cc-8374-b6e4eeac7513","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"Részeg, betépett sofőr gázolt halálra éjjel egy fiatal nőt Szegeden, majd ott hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e795691-a7b9-449c-9dc3-23d9cd390563","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több katonát küldünk a nemzetközi missziókba, a fejlesztések is ezt a célt szolgálják.","shortLead":"Több katonát küldünk a nemzetközi missziókba, a fejlesztések is ezt a célt szolgálják.","id":"20190330_Benko_Tibor_Magyarorszag_noveli_bekefenntarto_szerepvallalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e795691-a7b9-449c-9dc3-23d9cd390563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f714676-c896-48f2-9801-117423df3b2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Benko_Tibor_Magyarorszag_noveli_bekefenntarto_szerepvallalasat","timestamp":"2019. március. 30. 21:18","title":"Benkő Tibor: Magyarország növeli békefenntartó szerepvállalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]