Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max, amely már csak néhány hónapig kapható.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max, amely már csak néhány hónapig...","id":"20190401_nyaron_veget_er_a_dal_ket_praktikus_fordot_is_kinyirnak_a_divatterepjarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f478f-ddf5-4583-9817-c8c61d03e17c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_nyaron_veget_er_a_dal_ket_praktikus_fordot_is_kinyirnak_a_divatterepjarok","timestamp":"2019. április. 01. 11:21","title":"Pont akkor áll le a 7 üléses Ford gyártása, amikor indul a 2,5 milliós családi támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","shortLead":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","id":"20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2ea59-7a15-46ac-8618-e58e0ca27daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Két hónap extra szabadságot kapnak a spanyol apák a gyerekük születésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették meg, a tettest elfogták.\r

\r

","shortLead":"Januárban késsel meggyilkolták Pawel Adamowicz gdanski polgármestert, most Siedlice volt polgármesterét sebesítették...","id":"20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da178967-3139-405b-a03d-690e1eebdc50","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Ujabb_lengyel_politikust_keseltek_meg","timestamp":"2019. április. 01. 14:19","title":"Újabb lengyel politikust késeltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra is elérhetik a 20 fokot. Csapadékra a hét második felében van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.\r

","shortLead":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra...","id":"20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89947a84-56fc-47d9-a4d4-d824fcc44119","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"Nem vagyunk még túl a fagyos időszakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","shortLead":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","id":"20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277c0bd-9a19-40d0-972c-2e3001344d9a","keywords":null,"link":"/kultura/20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","timestamp":"2019. március. 30. 17:11","title":"\"Rettenthetetlen volt és kívülről elpusztíthatatlan\" - ezekkel a szavakkal búcsúztatták Baló Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes 1 688 365 935 forintot vihet haza.","shortLead":"A szerencsés nyertes 1 688 365 935 forintot vihet haza.","id":"20190331_Elvittek_a_hatos_lotto_masfel_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c77d14-1f3d-4023-9ed0-9ca7fb4a9054","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Elvittek_a_hatos_lotto_masfel_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 31. 17:01","title":"Elvitték a hatos lottó másfél milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7120ac-d3e1-43b3-8e05-12149a085403","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík izraeli annektálásának amerikai elismerése veszélyt jelent a nemzetközi világrendre. A stratégiai fontosságú terület egyben jelentős vízforrás is.","shortLead":"Az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík izraeli annektálásának amerikai elismerése veszélyt jelent a nemzetközi...","id":"201913__golanfennsik__strategiai_jelentoseg__vilagrend__szentesitett_megszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7120ac-d3e1-43b3-8e05-12149a085403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c21b875-6240-4c77-a24a-fd3f3c3dee7e","keywords":null,"link":"/vilag/201913__golanfennsik__strategiai_jelentoseg__vilagrend__szentesitett_megszallas","timestamp":"2019. március. 31. 20:00","title":"Jeruzsálem és a Golán-fennsík elismerése után Ciszjordánia lesz a következő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]