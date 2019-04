Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel – írta a BBC.","shortLead":"Gigászi aszteroida becsapódásának 66 millió éves nyomait őrzik azok a kövületek, melyeket Észak-Dakotában tártak fel –...","id":"20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68bcc6ef-74e4-45d5-9f5a-745ce9d608dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f50010-b3f6-4669-9a19-b029f4425fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_aszteroida_eszak_dakota_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2019. április. 01. 17:33","title":"Rátaláltak egy hatalmas aszteroida nyomaira, aminek köze lehet a dinoszauruszok kipusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise. A cég értéke 4 milliárd dollárra ugorhat.","shortLead":"Eladja a saját részvényeinek egy részét az egyik legkedveltebb pénzátutalási startup, az észt alapítású TransferWise...","id":"20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d5395f-d4ff-463a-b5e9-2ffd85864df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde561b9-26cd-408b-9d2f-066993cf3f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Ujabb_forrasbevonasra_keszul_a_TransferWise","timestamp":"2019. március. 31. 15:26","title":"Újabb forrásbevonásra készül a TransferWise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda Passportot.","shortLead":"A Honda egy különleges felszereltségi csomaggal is bemutatta egyik újdonságát, az amerikai piacra szánt a Honda...","id":"20190401_autos_video_reklam_retro_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83102366-4f3b-4b89-954e-67bb5bacfc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629f35c3-6d54-4a0e-9f1b-e86649a4118a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_autos_video_reklam_retro_honda","timestamp":"2019. április. 01. 20:25","title":"Hatalmas retro nosztalgia reklámmal ment rá a 90-es évekre a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, eddig háromszor elutasított hivatalos megállapodás négy alternatívájáról vitázik és szavaz hétfő éjjel a londoni alsóház. A szavazások eredménye közép-európai idő szerint 23 óra után várható.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, eddig háromszor elutasított hivatalos megállapodás négy...","id":"20190401_brexit_brit_parlament_alternativ_javaslatok_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6482d0ea-339d-401b-a794-f6c489801a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_brexit_brit_parlament_alternativ_javaslatok_london","timestamp":"2019. április. 01. 19:38","title":"Brexit: négy forgatókönyvről szavaz a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","shortLead":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","id":"20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc4f42-cbff-452d-b446-d6de844038eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","timestamp":"2019. április. 01. 13:28","title":"Lejárt az Ab által szabott határidő, nem rendezték a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok szerint 30 százalék körüli eredménnyel fölényesen megnyerte az ukrán elnökválasztás első fordulóját.","shortLead":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok...","id":"20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba30a59-47b9-4982-95ba-29c68b3c3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","timestamp":"2019. március. 31. 21:29","title":"Zelenszkij és Porosenko az első fordulóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","shortLead":"A háta mögül vágta be Dejan Manaszkov.","id":"20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f386a12-33f0-42d5-b3b3-b1b59c552996","keywords":null,"link":"/sport/20190331_veszprem_dejan_manaszkov_gol_kezilabda_bl","timestamp":"2019. március. 31. 09:58","title":"Veszprémi kézis gólján ámulnak a rajongók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","shortLead":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","id":"20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5afeb1-0e90-4285-bf47-f02e6185968b","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","timestamp":"2019. március. 31. 22:53","title":"Zidane fia kezdett a Madrid kapujában, három perc alatt gólt kapott. Aztán fordítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]