[{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos, a rendszámuk is azonos volt.","shortLead":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos...","id":"20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c5a25-5962-469e-b7b3-009f694a01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","timestamp":"2019. április. 04. 12:22","title":"Itt valami nagyon nincs rendben. Ennek a két autónak még a rendszáma is egyforma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","id":"20190405_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d03abf-b93f-4475-97f9-88a790bf234d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. április. 05. 05:34","title":"Tusk megunta, hogy hetente a britekkel kell foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké állítja: nem igaz, hogy nem biztonságos az ülés.","shortLead":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké...","id":"20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18f10-7db9-41d3-922e-3e974e0d21d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","timestamp":"2019. április. 04. 17:23","title":"Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","shortLead":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","id":"20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1f8ba7-f24a-4ece-8207-8355fe013750","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","timestamp":"2019. április. 03. 12:34","title":"Saját szervezetét is besározza a Fidesz, csak vesszen Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér László jelentette be.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbán nem is megy Salviniékhez, Salvini jöhet Budapestre április végén, május elején, ezt a Rómába látogató Kövér...","id":"20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a750a0-28c8-4fe6-b5ac-9d03b78bc8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3483f4-b591-4453-b8ca-0d1c4ec793c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kover_Laszlo_aprilis_vegen_Salvini_Budapestre_jon_a_remenyeink_szerint","timestamp":"2019. április. 03. 22:04","title":"Kövér László: Április végén Salvini Budapestre jön a reményeink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]