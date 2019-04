Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lévai Katalin kamupártját vizsgálták, sajnos eredménytelenül.","shortLead":"Lévai Katalin kamupártját vizsgálták, sajnos eredménytelenül.","id":"20190404_Rendorseg_valasztasi_csalas_tortent_felelos_nincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3541d92-c905-487b-ba66-82cb6ab65b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Rendorseg_valasztasi_csalas_tortent_felelos_nincs","timestamp":"2019. április. 04. 09:34","title":"Rendőrség: Választási csalás történt, felelős nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Nem_vicc_pofozobajnoksag_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfee497-7c04-4f58-929a-5c9ba003aba1","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Nem_vicc_pofozobajnoksag_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 04. 16:13","title":"Nem vicc: pofozóbajnokság lehet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","shortLead":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","id":"20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a40fc-722c-4938-9980-9ac2d4b89007","keywords":null,"link":"/sport/20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","timestamp":"2019. április. 03. 16:55","title":"Kórházba kellett szállítani Pelét Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes készüléknek nézünk elébe.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes...","id":"20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46838753-333b-4ec2-9c70-d7944f7de694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Videó: Titokzatos mobil került elő a Motorolától, beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","shortLead":"A 4iG a pletykák szerint bejelentkezne a T-Systemsért – állítja a 4iG tulajdonosának egykori újságja.","id":"20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c21ccc-174d-43d2-b976-0c8bb0f615ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Meszaros_Lorinc_volt_ujsagja_Meszaros_informatikai_cegenek_nagy_terveirol_ir","timestamp":"2019. április. 03. 11:07","title":"Mészáros Lőrinc volt újságja szerint Mészáros informatikai cége megveheti a T-Systems-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13498431-990a-405e-92c6-b0ddf1880f19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ritka az olyan munkahely, ahol az ember örömmel húz le 20 vagy akár 30 évet is egyben. Még kevesebb az olyan munka, amely estéről estére eufóriát ad. A Fischer Iván alapította Budapesti Fesztiválzenekar pont ilyen közeg a zenészek számára. Ezt a vonzerőt próbáltuk megfejteni a zenekar hamburgi fellépésén.","shortLead":"Ritka az olyan munkahely, ahol az ember örömmel húz le 20 vagy akár 30 évet is egyben. Még kevesebb az olyan munka...","id":"20190403_Mintha_mi_magyarok_elmennenk_a_Real_Madrid_szekhelyere_es_ott_fociznank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13498431-990a-405e-92c6-b0ddf1880f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9055fed5-f192-4eea-824d-d884cb88026d","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Mintha_mi_magyarok_elmennenk_a_Real_Madrid_szekhelyere_es_ott_fociznank","timestamp":"2019. április. 03. 17:00","title":"Mintha mi, magyarok elmennénk a Real Madridhoz, és ott fociznánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03ae69d-fa0e-4579-91a5-2a433a24f8b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felfüggesztett lett a letöltendőből, visszavonták a körözést is.","shortLead":"Felfüggesztett lett a letöltendőből, visszavonták a körözést is.","id":"20190404_Enyhitettek_Tomcat_es_a_tolvajkergetok_bunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b03ae69d-fa0e-4579-91a5-2a433a24f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f494-7c0b-4006-808d-2c65068ddcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Enyhitettek_Tomcat_es_a_tolvajkergetok_bunteteset","timestamp":"2019. április. 04. 12:43","title":"Enyhítették Tomcat és a tolvajkergetők büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak.","shortLead":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után...","id":"20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373d262-9403-41b7-aa83-e275ceb55dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","timestamp":"2019. április. 04. 14:36","title":"Brexit: Az EU vízummentességet ad a briteknek, ha ők is viszonozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]