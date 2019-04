Sokat láttak, tapasztaltak már az újpesti állatvédők, akiket a legkülönfélébb esetekhez riasztanak, néha benézett vagy túlpánikolt vészhelyzetekhez, de olyan is volt már, hogy egy összezavarodott, idős ember képzeletbeli állat miatt kért segítséget - erről Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője beszélt korábban lapunknak.

Idén viszont hamar hamar megszületett az a segélykérés, ami szerintük biztosan bekerül az év "best of" válogatásába: két napja egy zaklatott, ideges nő telefonált azzal, hogy kobra van a kertjükben. A speciális esetkocsijukkal ki is szálltak a helyszínre, ahol hamar kiderült, hogy egy gumikígyóról van szó. A tényállást is hamar megfejtették: a férje - talán rosszul sikerült április 1-i poénként - rakta a kertbe, majd elment otthonról.

Az állatvédők is humoruknál voltak: adtak egy gumiból készült pókot az asszonynak, amit az gondosan bekészített a férje cipőjébe.

Azért volt olyan hozzászóló, aki szerint igazán megbökdöshette volna, mielőtt riasztja az állatvédőket © Állatmentő Liga

