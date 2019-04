Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK-járatok is terelve járnak.","shortLead":"A BKK-járatok is terelve járnak.","id":"20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f11f78-6d48-4ec3-8fd1-2a60095e177a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","timestamp":"2019. április. 05. 11:30","title":"Szombaton lezárják az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján. Tudósok egy csoportja most új (és szomorú) információkhoz jutott erről. ","shortLead":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján...","id":"20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68206ee-f67f-43a2-9bce-d66ad5ef9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","timestamp":"2019. április. 05. 19:03","title":"A kutatók is megdöbbentek, mi mindenre bukkantak a Nagy Kék Lyuk fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","shortLead":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","id":"20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fece183-5c69-474a-8430-4ca98ad60edc","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. április. 05. 05:52","title":"Gyámság alá helyezné Karácsony Gergelyt Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d673f-8462-46b6-8b34-84640afd9cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","timestamp":"2019. április. 06. 09:54","title":"Gumikígyóval viccelt a férj, erre kobrához riasztották az újpesti állatvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","shortLead":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","id":"20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8eac8-410d-42f3-b3f9-d783edc216ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 21:49","title":"Eszméletlen kisbabát vittek kórházba a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke rugalmas halasztást adna a briteknek a Brexitre, ennek elsősorban kényelmi okai vannak.","id":"20190405_brexit_tusk_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d03abf-b93f-4475-97f9-88a790bf234d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_brexit_tusk_halasztas","timestamp":"2019. április. 05. 05:34","title":"Egyéves halasztást javasolna Donald Tusk a Brexit-káosz megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]