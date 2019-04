Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","shortLead":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","id":"20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0451d30-de08-49e9-ba30-62fe0807d351","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 07. 19:31","title":"Guy Verhofstadt: \"Gonosz és önkény\" uralkodik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","shortLead":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","id":"20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f0c29-881b-46ee-813e-d739b96aac34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","timestamp":"2019. április. 09. 15:19","title":"Itt a 2019-es magyar nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40078d6-939d-445f-b943-cef17db7acb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is ne bíznának a felhasználók egy olyan előretelepített alkalmazásban, amelynek éppen az a feladata, hogy biztonságban tartsa a telefont? Mint kiderült, a Xiaomi-eszközöknél ez nem egészen így sikerült.","shortLead":"Miért is ne bíznának a felhasználók egy olyan előretelepített alkalmazásban, amelynek éppen az a feladata...","id":"20190409_xiaomi_mobilok_biztonsagi_res_guard_provider_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e40078d6-939d-445f-b943-cef17db7acb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2790e237-19fe-4aff-862b-52f406fe09ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_xiaomi_mobilok_biztonsagi_res_guard_provider_alkalmazas","timestamp":"2019. április. 09. 09:03","title":"Találtak valami ijesztőt a Xiaomi telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket, szavakat használ fel, amelyeket valamilyen jelentéssel bíró hordozón, gondosan kiválasztott eszközök segítségével jelenít meg. 1996-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán, Klimó Károly osztályában, egy rendhagyó diplomamunkával, a Teljesítem a kötelességem című installációval. ","shortLead":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket...","id":"20190408_Let_it_shine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d61981-3664-481a-bace-612138f5a94e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Let_it_shine","timestamp":"2019. április. 08. 18:22","title":"Let it shine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","id":"20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce06ba0-e8fa-40b5-b550-5f7ef95c90a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","timestamp":"2019. április. 07. 17:45","title":"Ezekkel a számokkal lehetett volna nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze arra, hogy megvásároljon egy NB I-es klubot, és mi lehet a jövőképe a Kispestnek? Ennek próbáltunk utánajárni.","shortLead":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze...","id":"20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10299ad1-3260-4be3-8fba-27f8a3a2f489","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","timestamp":"2019. április. 08. 17:22","title":"Kerítésépítő érkezett a NER focielitjébe - bemutatjuk a Kispest új tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az új inflációs adat.","shortLead":"Itt az új inflációs adat.","id":"20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b9940-2d2b-4e79-866a-0d9aa87d04bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Tobb_mint_hat_eve_nem_volt_ilyen_dragulas_elszalltak_a_zoldsegarak","timestamp":"2019. április. 09. 09:36","title":"Több mint hat éve nem volt ilyen drágulás, elszálltak a zöldségárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]