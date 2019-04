Igen kellemetlen pillanatokat okoz az ellenzéki pártoknak a választási kampány, mióta szinte csak Fidesz-közeli szereplők uralják a hirdetési piacot is. Már tavaly áprilisban sem volt egyszerű a plakáthelyekért vívott harc, ezért most megkérdeztük, milyen helyzettel szembesültek a politikai erők.

A kampány szombaton indult, ahogy az várható volt, a Fidesz plakátjai ellepték az országot, színesítésként azonban megjelentek az MSZP-Párbeszéd illetve a Mi Hazánk Mozgalom plakátjai is. Utóbbi kampányfőnöke, Novák Előd a Magyar Hangnak szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy ők nettó 20 ezer forintért kapták meg a plakáthelyeket, majd a hvg.hu-nak azt is egyértelművé tette, ez havi összeg, és ők a Publimontnál hirdetnek.

Megkérdeztük a Fideszt és az MSZP-t, hogy ők hol és mennyiért jutottak helyekhez. A kormánypárt egyáltalán nem válaszolt, az MSZP viszont titkolózik. Ujhelyi István kampányfőnök csak a politikai, tartalmi részekről tudott beszélni, az árra, helyre vonatkozó kérdéseinkkel a sajtóosztálynál kötöttünk ki. Ott viszont konkrét cégre kérdezésnél sem voltak hajlandók elárulni, hol hirdetnek, csak azt közölték, plakát ügyben

voltak nehézségeik, de megoldották őket,

a törvényeket betartva vásároltak felületet, országszerte 300 óriásplakátjuk és 200 citylight felületük lesz, összesen több mint 20 millió forintért. A plakátonkénti árat sem voltak hajlandók elárulni, újbóli megkeresésünkre annyit írtak,

a keretösszegnél részletesebb adatokat nem adnak.

Novák Előd viszont a hvg.hu-nak azt állította, rajtuk kívül az MSZP és a Fidesz hirdet még a Publimontnál. Az MSZP ezt nem erősítette meg - ahogy a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként ismertté vált Vörös József tulajdonában lévő Publimont sem reagált megkeresésünkre -, azonban az egyik plakáttartón felfedeztük a cég nevét.

© Máté Péter

Mutatjuk az egész plakátot is:

© Máté Péter

Olyannyira kínos lehet ez a szocialistáknak, hogy még név nélkül sem voltak hajlandók megerősíteni a cég nevét, pártszövetségen belül sem nagyon terjesztik az információt. Volt olyan szocialista, aki nem cáfolt, csak vicceskedve annyit írt megkeresésünkre, hogy melyik cégnél hirdetnek, hogy ezt nem árulhatja el. A meg nem erősített pletykák szerint volt egy olyan feltétel, a plakátok üzeneténél, hogy negatív üzenetek nem jelenhetnek meg rajtuk.

Kicsi-nagy egyre megy

A pártok köztes cégen keresztül szerződtek, a Mi Hazánk például azzal a kis családi vállalkozásnak tekinthető reklámügynökséggel van szerződésben, mellyel a Jobbik is volt a 2009-2014 közötti választásokon - mondta el Novák Előd, hozzátéve, hogy a Publimontnak az óriásplakátok és a citylight plakátok után is nettó 20 ezer forintot fizetnek, ami elmondása szerint a cégnél úgynevezett kampányidőszaki listaár. Novák úgy tudja, ugyanennyit fizet a másik két párt is a helyek után.

Egy gyors osztással az MSZP által közölt számokból is kijön a 20 ezer forintos nettó darabár, amennyiben a keretösszeg a teljes kampányra, vagyis két hónapra vonatkozik, és tényleg ugyanannyiba kerül minden hirdetőfelület. Ez viszont azt is jelenti, hogy az MSZP - és a Mi Hazánk - ötödáron hirdet, mint a DK, amely Sebián-Petrovszki László pártigazgató elmondása szerint

átlagosan 100 ezer forintért jutott óriásplakátokhoz

más kisebb, a párt által szintén meg nem nevezett cégeknél. A Momentum elnökségi tagja, Hajnal Miklós elárulta, ők a Publimontról is lepattantak, márciusban keresték meg a cég egyik munkatársát, de nem kaptak választ az e-mailjükre.

© Máté Péter

A Publimontot több levélben is megkerestük, először csak egy általánossal, hogy adtak-e kedvezményt a pártoknak, és ha igen, az egységes volt-e, illetve elutasítottak-e megkeresést, majd a Novák Elődtől hallottak után szerda délután ismét megkerestük őket, már a 20 ezer forintos tarifára és a három párt nevére rákérdezve. Egyik levélre sem kaptunk választ, a cég vezetőjét a honlapon szereplő számon nem értük el.

Határ a csillagos ég

A Novák által említett kedvezményes árat kerestük, de nem találtuk meg a Publimont honlapján, ott csak a hivatalos listaárak vannak.

© publimont

Azonban a listaárhoz viszonyított kedvezmény önmagában nem számít különlegességnek a hirdetési piacon: a másik volt Simicska-cégnél, a Mahir-Cityposzternél például le is írták, hogy

az árak és a kedvezmények változtatásának jogát (annak volumenétől, időtartamától, stb. függően) fenntartjuk, azoktól Társaságunk egyedi megállapodás alapján eltérhet!

A villanyoszlopon hirdetéseket elhelyező ESMA, Garancsi István érdekeltsége az országgyűlési kampány idején akciózott nagyon durván, a hivatalos árlistájában is megjelent a pártoknak 10 ezer forint plusz áfáért kínált "elefántfül". Több párt azt mondja, a cég most is jelentős kedvezménnyel adja a helyeket: Novák elmondása szerint az ESMA-tól 36 ezer ft + áfára kaptak ajánlatot két hónapos időtartamra, 2x2 plakát kihelyezésére. Nagyságrendileg ezt az összeget említette Sebian-Petrovszki László, a DK pártigazgatója is, aki a téma érzékenysége miatt konkrét számokat nem akart mondani. Az ESMA-val folytatott levelezést sem mutatta meg, pedig az érdekes lett volna, a pártigazgató ugyanis azt mondja, a cég az utolsó pillanatban, a szerződés megkötése előtt közölte,

a DK számára nem tudnak kapacitást vállalni.

Megkerestük az ESMA-t, hogy ez igaz-e, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak, ahogy az árra vonatkozó kérdésünkre sem.

Novák azt mondta, több helyről kértek árajánlatot, a Publimonton kívül más plakátcéggel nem tudtak leszerződni, az ESMA kedvezményes árait is soknak tartották. Bár Novák emlékei szerint árban a Publimont ajánlata volt a legkedvezőbb, a képet árnyalja, hogy nem választhatták meg a plakáthelyeket, illetve a kértnél kevesebb, 150 óriásplakáthely jutott nekik, holott ő úgy tudja, elsőként jelentkeztek. Márciusban is akartak már hirdetni, azonban - ahogy Novák fogalmaz - a kormánypropaganda kiszorította őket. Úgy vélte, a kampányban most az ellenzék "mutatóba kap" néhány helyet a fideszes plakáterdőben, de a Mi Hazánkkal szövetséges MIÉP-nek és FKgP-nek sem adott a Publimont egyetlen helyet sem, hiába kértek. Májusra is leszerződtek, a pontos plakátszámok nincsenek még meg, de nagyságrendileg akkor is 150-re számít.

Jogászok szerint rendben lehet

Mióta a Jobbiknak 662 milliójába került az olcsó kampány, a pártoknak nem árt vigyázniuk, mibe fognak bele. Több szakértővel is beszéltünk, azonban úgy tűnik, a most olcsón plakátoló pártokat nem vonja majd felelősségre az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A helyzet ugyanis több szempontból is nagyon más, mint az "ők lopnak" kampány idején volt.

Egyrészt most kampányidőszak van, vagyis nem kötelesek a cégek a nyilvánosságra hozott listaárat tartani, másrészt itt nem csak egy párt kapott kedvező ajánlatot, hanem a jelek szerint az adott cégnél befogadott összes. Egy névtelenséget kérő alkotmányjogász, ügyvéd azt magyarázta: akkor lehetne tiltott pártfinanszírozás miatt fogást találni a pártokon, ha ugyanattól a cégtől eltérő ajánlatot kaptak volna. Az pedig pusztán "pech", hogy valaki nem tud leszerződni az olcsó helyeket kínáló céggel, csak egy drágábbal. Azt mondja, ez az egész így

a formális jogszerűség határain belül maradhat.

Az ÁSZ az EP-kampány költéseit külön nem ellenőrzi - miután nincs benne költségvetési pénz -, a vonatkozó dokumentumokat csak a pártok kétévente esedékes vizsgálatakor nézi át, így akkor dőlhet el, a 20 ezer forintos plakátárat tiltott támogatásnak minősíti-e vagy sem. A Mi Hazánk Mozgalom ráadásul ki is esik a kötelező körből, ugyanis nem kap költségvetési támogatást. A pártokat felügyelő ügyészség vizsgálhatja, hogy betartotta-e a párt a tiltott támogatásra vonatkozó előírást, de nem tudjuk, megteszi-e. Az ügyészség sem válaszolt megkeresésünkre.

© Máté Péter

Kemény világ

A DK pártigazgatója elmondta, tizesével, huszasával vásárolták össze az óriásplakáthelyeket a kisebb cégektől, csak májusban tudnak hirdetni, 18-20 millió forintért. A párt szerint a plakátcégek nagy része visszautasította megkeresésüket, elmondásuk szerint informálisan közölték azt is, nem akarnak ujjat húzni a kormánypárttal.

Hajnal Miklós szerint ugyanígy járt a Momentum is. Hat céget kerestek meg, azok vagy nem válaszoltak, vagy visszautasították őket. Egyikük válaszát idézte is:

sajnos az összes felületük elfogyott.

Fix óriásplakátok híján a párt egy plakátautóval járja körbe az országot, legalább kétszer. Egyelőre úgy néz ki, citylighton sem jelennek meg.

Az LMP-nek viszont még jut hely: egy névtelenséget kérő LMP-s azt mondta, lesznek plakátjaik, a párt sajtóosztálya pedig hivatalosan annyit közölt, még folynak a tárgyalások a cégekkel, így egyelőre nem tudnak részleteket mondani.

A Jobbik nem plakátol: Jakab Péter szóvivő a hvg.hu-nak azt mondta, az említett ÁSZ-büntetés miatt erre nincs pénzük, így "lábbal kell megnyerni a csatát." Megkerestük a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot is, de az elnök egyelőre nem reagált.

Az óriásplakátok, citylightok és elefántfülek mellett nem sok lehetőségük maradt a nagy piacról kiszorult pártoknak: egy tavaly nyári törvénymódosítás értelmében villanyoszlopra szolgáltatói engedély nélkül nem lehet ragasztgatni - a DK kért engedélyt, de nem kapott -, maradnak hát az önkormányzatok által kihelyezett farostlemez tartók. Már ahol kihelyeznek ilyet: a DK ugyanis azt írta, februárban megkeresték az összes 10 ezer fő fölötti város jegyzőjét illetve a fővárosi kerületeket, hogy milyen lehetőség lesz plakátolásra, a kétharmaduk azt válaszolta, hogy semmilyen.

Így viszont marad a Fidesz-erdő, a helyenként felbukkanó MSZP-Párbeszéd-es, Mi Hazánk Mozgalmas és az idővel rácsatlakozó DK-s óriásplakátokkal.