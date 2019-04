Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem mindegyiken egyelőre.","shortLead":"De nem mindegyiken egyelőre.","id":"20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d58e45-7fc8-45c9-b08d-4a12e990ffc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","timestamp":"2019. április. 12. 08:35","title":"Már a postákon is árulnak vonatjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött az áram.\r

A villamos pedig nekiindult, miután visszajött De nem azoktól, akikre elsőre gondol.