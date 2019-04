Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) szonda – közölték kutatók az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén. A szonda emellett adatokat szolgáltatott a porviharról is, valamint meglepő módon nem talált metánt a légkörben.","shortLead":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait...","id":"20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ce1ce-3225-4d40-84c0-b11736a1d6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","timestamp":"2019. április. 12. 16:03","title":"Valami nedveset találtak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a politikusoknak fogalmuk sincs, mi lesz a tetteik következménye.","shortLead":"Szerinte a politikusoknak fogalmuk sincs, mi lesz a tetteik következménye.","id":"20190413_Spiro_Ott_tartunk_ahol_az_elso_vilaghaboru_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae6320f-61db-4c69-8e21-4b31a2d31122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee01ed4f-6999-40ee-91e6-08116301981b","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Spiro_Ott_tartunk_ahol_az_elso_vilaghaboru_elott","timestamp":"2019. április. 13. 15:17","title":"Spiró: Ott tartunk, ahol az első világháború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","shortLead":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","id":"20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04542049-bc58-441e-ae7e-c9297846f5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","timestamp":"2019. április. 13. 07:14","title":"F1: Albon darabjaira törte az autóját a harmadik kínai edzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni kellene. Ez volna az ideális.","shortLead":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni...","id":"20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1bad6-6e7b-410b-b611-0aa1df06a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","timestamp":"2019. április. 14. 11:12","title":"Az autósok kétharmada veszélyesen közel megy a bringásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset még délelőtt történt.","shortLead":"A baleset még délelőtt történt.","id":"20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5442d3bc-f7c4-4cf1-943b-5f75d449f50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Keritesnek_ment_ket_auto_Budapesten_4_serult","timestamp":"2019. április. 13. 13:31","title":"Kerítésnek ment két autó Budapesten, 4 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","shortLead":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","id":"20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba800b8-2de1-45d3-b642-82b11a412e4b","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 14. 08:51","title":"Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","shortLead":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","id":"20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260ba02-4569-4859-b17e-be116e14588c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","timestamp":"2019. április. 14. 06:41","title":"2,52 millió forintért kelt el a veszprémi nagypapa remek Trabija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]